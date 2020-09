Čudni zvuci dolaze iz vašeg kompjutera? Saznajte odakle potiču i kako možete da ih otklonite

Svaki kompjuter ponekada ume čudno da se oglasi, iako računari, po pravilu, ne bi trebalo da proizvode mnogo buke dok rade.

Ako vam se to ipak dogodi, pa iz vašeg računara počnu da "izlaze" neobični i glasne zvuci, sasvim je moguće da je u pitanju kvar neke komponente, ističe sajt Make Use Of.

Ove zvukove ćete najčešće moći da čujete iz vašeg kompjutera:

1. Kliktanje ili grebanje

Hard diskovi su nekada bili standardan način za skladištenje podataka na računarima, uglavnom zbog niske cene i visokog kapaciteta. Danas ih sve više zamenjuju brži SSD diskovi, kojima iz godine u godinu pada cena.

Ako još uvek koristite HDD, treba naglasiti da je reč o mehaničkim uređajima, što znači da za čitanje podataka služi igla koja se kreće po osetljivom magnetnom disku. A svako oštećenje tog diska može da znači gubitak podataka.

Ako vaš HDD prestaje sa radom, čućete grebanje ili kliktanje. A ako vam se to dogodi, odmah napravite bezbednosnu kopiju podataka i prestanite da koristite disk. Po mogućnosti, kupite novi HDD ili nadogradite računar ugradnjom SSD-a.

2. "Pištanje" šrafova

Reč je o zvuku "cviljenja" visoke frekvencije, koji dolazi iz elektronskih komponenti. Obično ga u računaru stvaraju grafička kartica ili sistem napajanja. Dok struja prolazi kroz navoje, oni vibriraju i proizvode zvuk.

Zvuk će se menjati zavisno od toga koliko struje prolazi - ako igrate neku zahtevnu igru, veće su šanse da ćete čuti svoje napajanje ili grafičku karticu, prenosi Tportal.

Ako čujete ovaj zvuk - ne brinite. Reč je o standardnoj nuspojavi koju, ako vam to garancija dopušta, možete da rešite zamenom komponente.

3. Brujanje ili zvuk ventilatora

Ventilatori hlade vaš računar i često se nalaze na kućištu, a uvek ćete ih pronaći na grafičkim karticama, napajanju i procesoru. Koliko će neki ventilator biti glasan, zavisi od vrste, kvaliteta zvučne izolacije i softvera koji koristite.

Uvek postoje načini na koje možete da utišate ventilatore na vašem PC-ju, a oni mogu da podrazumevaju i kupovinu novog kućišta sa zvučnom izolacijom, instalacijom anti-vibracionih nosača ili kontrolom putem softvera.

4. Zveckanje

Ako čujete zveckanje, prvo pomerite bilo šta što se nalazi na kućištu. Posle toga, proverite ventilatore. Isključite računar, otvorite ga i proverite da li kablovi možda dodiruju ventilatore.

Dok je računar još otvoren, proverite i da li su sve komponente pravilno fiksirane. Ako ni jedan od ovih predloga ne pomaže, moguće je da postoji problem sa samim ventilatorom. Prvo da očistite kompresovanim vazduhom, a nakon što nosači ventilatora ostanu bez maziva, razmontirajte ga i ponovo podmažite osovinu.