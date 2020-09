Hakovan 45 minuta posle objave na Instagramu - Da li i vi pravite istu grešku?!

Objavljivanje bilo kakvih dokumenata, ličnih ili ne, na društvenim mrežama nikako ne može dobro da se završi. Za hakere je ovo svojevrsna poslastica.

Bivši australijski premijer Toni Abot je na sopstvenoj koži ovo najbolje osetio. Na svom Instagram profilu objavio je fotografiju svoje avionske karte i bording pasa, a samo 45 minuta kasnije haker je došao do svih njegovih podataka iz pasoša, kao i telefonskog broja.

Sreća u nesreći, barem u Abotovom slučaju, bila je to što je haker bio dovoljno odgovoran, i mesecima je pokušavao Abota da upozori na sigurnosni propust. Ime tog hakera je Aleks Houp, a on je u svom blogu napisao kako ga je prijatelj izazvao na hakovanje premijera, prenosi Zimo.

Objasnio je kako mu je za ulazak u sistem bio dovoljan samo jedan podatak - podaci o kupovini karte, koji su odštampani na samoj karti. Nakon toga sve je zapravo bilo lako. U podacima je pronašao telefonski broj i broj pasoša, ali i prepisku između Abota i agenta iz aviokompanije.

Nakon toga ga je kontaktirao australijski direktorat zadužen za sajber sigurnost, koji mu je zahvalio na informaciji i rekao da će da istraže ovakve propuste. Houp je mesecima pokušavao da kontaktira i samog Abota, odnosno ljude u njegovoj kancelariji, kako bi ga upozorio na opasnost od ovakve objave.

On nije iskoristio podatke do kojih je relativno jednostavno došao kako bi napravio štetu, ali to ne znači da neko drugi ne bi mogao.

Vaš bording pas vrlo lako može da se iskoristi kako bi hakeri došli do broja vašeg pasoša. Nemojte da objavljujete fotografije avionske karte, potvrde rezervacije ili bording pasa.

Dovoljan je broj pasoša da neko na tuđe ime rezerviše i kupi avionsku kartu, prijavi se za bilo kakvu uslugu koja zahteva lični identifikacioni dokument, ili sklopi različite ugovore na internetu.