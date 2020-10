Mobilni signal uskoro na Mesecu: Izdržaće i vakuum i zračenje! (FOTO)

Nešto više od 14 miliona dolara košta ugovor za postavljanje mobilne mreže na Mesecu, a za to će biti zadužen finski gigant Nokia. Ovo će, naravno, biti prvi LTE/4G sistem za komunikaciju u svemiru, a u planu je da vremenom pređe u 5G mrežu.

Astronauti će lakše komunicirati međusobno, a trebalo bi da imaju i bolju komunikaciju sa Zemljom.

Kako su objasnili iz kompanije Nokia, ovo bi trebalo da omogući ne samo lakšu navigaciju po Zemljinom satelitu, već i prenos video-snimaka i fotografija na Mesecu.

Mreža koju planiraju da naprave biće kompaktna, ali zato efikasna, a biće i posebno dizajnirana kako bi mogla da se izbori sa svemirskim uslovima kao što su zračenje i vakuum.

To the moon! 🌕



We are excited to have been named by @NASA as a key partner to advance “Tipping Point” technologies for the moon, to help pave the way towards sustainable human presence on the lunar surface.



So, what technology can you expect to see? (1/6) pic.twitter.com/wDNwloyHdP