Ovako nešto dosad NISTE VIDELI: Prvi telefon koji se pere sapunom i izbeljivačem! (FOTO)

Napravila ga je kompanija Bullit, sa sedištem u Redingu, a dobio je ime Cat S42. Modeli opremljeni dodatnom antimikrobnom tehnologijom, doduše, neće biti dostupni do početka 2021. godine.

Telefon koji će imati antibakterijski sistem, boriće se protiv širenja bakterija zahvaljujući srebrnim jonima ugrađenim u materijale od kojih je sačinjen.

Mada takvi joni aktivno ne neutrališu bakterije ili viruse, uključujući i koronavirus, oni zaustavljaju širenje i umnožavanje patogena, tvrde oni koji su pokrenuli "biomaster".

Proizvođači dodaju da je uređaj potpuno vodootporan i da ga treba redovno prati sapunom i vodom, sredstvima za dezinfekciju, pa čak i izbeljivačima da bi bio čist, prenosi Sputnjik.

Kućište od neprobojnog stakla i nerđajućeg čelika nije oštećeno ni nakon pada na čelik sa visine od 1.8 metara, a posle testova, na njemu nisu bili primetni tragovi prljavštine koja se zadržala.

Proizvođači telefona kažu da bi se opcija termičkog skeniranja koja će biti opcija u vidu aplikacije kod novog modela mobilnog telefona, takođe mogle koristiti za merenje temperature među zaposlenima, što je sve češća praksa u kolektivima.

Kako da održavate svoj telefon?

U toku pandemije koronavirusa, brojni su saveti o pranju ruku i dezinfekciji predmeta koje svakodnevno koristimo.

Profesor Piter Hal sa Univerziteta u Vaterlou, smatra da telefone treba čistiti dva puta dnevno, kako bi se sprečio dalji prenos virusa.

Keeping your Cat phone clean and free of bacteria and germs is so easy. Simply submerge it entirely in hot water, lather the phone with a sponge or brush in warm soapy water and then rinse it under the tap. #WhenSmartMeansClean pic.twitter.com/79tXrcb8y0