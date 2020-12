KAKVA ĆE OVO BITI ZVER! Gigant sprema telefon sa kamerom od 600 megapiksela! (FOTO)

Ujedno, najavljuje se uređaj od 192 megapiksela i nagađa se da će biti Xiaomi, kao i da neće biti flagship jer koristit će Snapdragon 765 procesor.

Zvuči moćno, nadrealno i napredno, posebno u odnosu na neke senzore od 12MP ili 16MP. Ali, softver je ionako najbitniji, pa ako se fotografija ne procesuira na adekvatan način, rezultat je loš, bez obzira na megapiksele. Na primer, Apple i dalje na iPhone modelima ima 12MP koje su među najboljima na svetu. Priču o velikim brojkama odlučio je da začini Samsung, najavljujući senzor od čak 600 megapiksela, kako piše na društvenoj mreži Twitter pouzdani insajder Ice Universe, prenosi Avaz.

Poznato je da će biti veličine 1/0,57 inča, što je dosta zanimljivo jer najveći senzor trenutno je onaj na Huawei P40 Pro+, i ima 1/1.28 inča. Upravo veličina ovde jeste važna jer, što je senzor veći, može "obuhvatiti" više svetla i samim tim dodatno poboljšati kvalitet fotografije.

Nadalje, modul od 600 megapiksela biće debljine 22 milimetra i pokrivaće veći deo poleđine telefona. Ako se zna da trenutno u proseku moduli zauzimaju oko 10 milimetara ili jednog centimetra, jasno je koliko će ovaj biti glomazniji od svega na šta smo navikli.

Samsung is really doing 600MP sensors! pic.twitter.com/vGgsfxsGGh