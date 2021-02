Svemirski internet uskoro će da pokriva celu Zemlju

Ilon Mask je, zahvaljujući kompaniji Starlink, sve bliži cilju koji je postavio pre nekoliko godina - internet iz svemira biće dostupan ljudima u ruralnim krajevima bilo gde na Zemlji.

On je, na svom Twitter nalogu (a gde bi drugo), otkrio kako će do kraja ove godine veći deo naše planete biti pokriven Starlink internetom, a da 2022. neće biti mesta gde njegov signal ne dopire.

Inače, Starlink se sastoji od satelita koji su lansirani u nisku orbitu, a broj satelita koji pružaju uslugu "svemirskog interneta" korisnicima tamo gde nema infrastrukture za neku drugu vrstu, samo će se povećavati.

Jedan deo stanovnika SAD već može da koristi Starlink internet, čija je brzina između 50 Mbps i 150 Mbps, a latencija je nešto veća u odnosu na klasičan internet - između 20 ms i 40 ms.

Mask je obećao da će do kraja ove godine latencija iznositi najviše 20 ms, a da će, nakon nekog vremena, brzina interneta ići i do 300 Mbps. Ipak, kvalitet usluge zavisiće i od same lokacije korisnika.

Ukoliko se pitate koliko ovo zadovoljstvo košta, i to se već zna - jednokratno se plaća instaliranje terminala i poseban ruter, a onda je mesečna pretplata "tričavih" 99 dolara.