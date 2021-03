NE RADI VAM VIBER? Evo kako da otklonite PROBLEM!

Pojedini korisnici nisu mogli da šalju linkove, drugi nisu mogli da se uloguju, dok je nekima stizalo obaveštenje da ne mogu da se uloguju jer nemaju internet, iako su uredno priključeni.

- Nekoliko aplikacija, uključujući i Viber, trenutno je pogođeno problemom sa Androidom u nekoliko njegovih verzija. Razumemo koliko je to frustirajuće. Da biste rešili problem, ažurirajte verzije Google Chrome-a i Android Sistem VebWiev. Hvala na strpljenju - saopštili su iz kompanije Vajber na zvaničnom Tviter nalogu.

Several apps, including Viber, are currently affected by an Android issue in several of its versions. We understand how frustrating this is.



To resolve the issue please update your Google Chrome and Android System WebView versions.



Thank you for your patience 🙏