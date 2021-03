Jedna šarka je malo! Gigant sprema telefon sa dvostrukim preklapanjem

Reč je o uređaju koji se sastoji iz tri segmenta povezana dvema šarkama, a mogao bi da bude predstavljen do kraja ove godine.

U pitanju bi bio treći preklopni Samsung telefon, posle Galaxy Z Fold i Z Flip modela, prenosi Kliks.

Kako se čini na osnovu informacija "procurelih" na internetu, Samsung je za ovaj model adaptirao dizajn Galaxy Fold telefona. Takođe, na datum izlaska novog uređaja moglo bi da utiče i to što trenutno nema dovoljno čipova na tržištu.

📱Samsung reportedly plans to release a new double-folding device alongside the Galaxy Z Flip 2, and Galaxy Z Fold 3 in 2021



Sponsored by @SilverBargain#samsung #galaxyzfold3 #galaxyzflip2 #foldable pic.twitter.com/hkVJ4ONkqN