SVE BLIŽI CILJU: Lansirano još satelita Maskovog 'svemirskog interneta' (VIDEO)

Novih 60 satelita kompanije Starlink lansirano je u orbitu, a nosila ih je raketa kompanije koja je takođe u vlasništvu Ilona Maska, SpaceX Falcon 9.

Misija je obavlejna na Floridi, a bila je veoma uspešna, jer se Falcon 9 bez problema vratio. Na Atlantskom okeanu ga je dočekao bespilotni nosač pod nazivom "Of Course I Still Love You".

Let je trajao oko devet minuta, a u pitanju je četvrta misija ovog meseca, prenosi portal Space.

Starlink kompanija sada je korak bliže svom cilju, a to je da u orbitu pošalje ukupno 1.440 satelita koji bi mogli da snabdevaju internetom pre svega ona područja na kojima je to teško "tradicionalnim" načinom zbog infrastrukture.

Iako je za sada plan 1.440 satelita, Starlink ima dozvolu da ih pošalje čak 30.000, pa ćemo, sasvim sigurno, biti svedoci rasta ambicija Maskove kompanije.

Jedan deo stanovnika SAD već može da koristi Starlink internet, čija je brzina između 50 Mbps i 150 Mbps, a latencija je nešto veća u odnosu na klasičan internet - između 20 ms i 40 ms.

Mask je obećao da će do kraja ove godine latencija iznositi najviše 20 ms, a da će, nakon nekog vremena, brzina interneta ići i do 300 Mbps. Ipak, kvalitet usluge zavisiće i od same lokacije korisnika.

Ukoliko se pitate koliko ovo zadovoljstvo košta, i to se već zna - jednokratno se plaća instaliranje terminala i poseban ruter, i to košta 500$, a onda je mesečna pretplata "tričavih" 99 dolara.