Instagram upozorio korisnike: Čuvajte se prevare, ne otvarajte OVAJ LINK (VIDEO)

Reč je o direktnoj poruci (DM-u) koju korisnici dobijaju, a u kojoj se nalazi lažno upozorenje da je korisnik prekršio nekakva autorska prava, i poslat je link putem kojeg mora da se javi "podršci".

Ukoliko kliknete na taj link, međutim, poslaćete sve svoje podatke (uključujući i lozinku) direktno sajber kriminalcima.

Iz Instagrama upozoravaju da nikada ne komuniciraju direktno sa korisnicima, a naročito ne o takvim stvarima kao što je kršenje autorskih prava. Takođe, savetovali su korisnike da ne otvaraju ove linkove i ne odgovorajau na poruke.

🔐 Keep your account safe 🔐



You may get emails that LOOK like they’re from Instagram, but they’re not 👀 Avoid hacks and phishing by:



✔️ Checking your settings to confirm we contacted you. Nothing there? Then it’s not from us.



✔️ Turning on 2-factor authentication. pic.twitter.com/V0B40gVhmj