Instagram lansirao novu funkciju da konkuriše Tik-Toku

Na TikTok-u su dueti ključni deo koji čini da se aplikacija oseća više kao društvena mreža, a manje samo kao pasivno iskustvo gledanja video zapisa. Korisnici koriste Duets da pevaju, igraju, šale se ili glume uz video drugog korisnika.

U međuvremenu, konkurenti TikTok-a - poput Instagram Reels-a, Snapchat-ovog Spotlight-a ili YouTube-ovih Shorts-a, na primer, lansirali su svoja video iskustva u kratkom obliku, bez opcija koje je imao TikTok, ali i bez angažovanja drugih korisnika u videima ili više mogućnosti za uređivanje videa, čineći da se druge aplikacije osećaju kao blede kopije originala. Instragram Remix je prvi korak ka promeni te percepcije, pružajući mladim kreativcima bar jednu važnu opciju da se međusobno angažuju i sarađuju i zabavljaju se sa svojim kolegama ili prijateljima.

