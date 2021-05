Rešenje krize? SOLARNE PLANINE snabdevale bi gradove energijom i zaštitile prirodu

Kompanija NUDES iz Indije učestvovala je na konkursu za uređenje Ranča Fly u Nevadi (SAD), koji se prostire na 3800 hektara, gde je predstavila projekat “Solarne planine”.

Reč je o instalaciji za proizvodnju električne energije, inspirisanoj prirodnim krajolikom i izrađenoj od recikliranog drveta i ekološki prihvatljivih materijala.

Kompleks se sastoji od četiri jedinice, a svaka ima 182 ploče. “Solarna planina” bi na godišnjem nivou proizvodila 318.645 kWh.

Ovakav način prikupljanja energije smanjio bi karbonski otisak. Entuzijasti već zamišljaju gradove u budućnosti, koji bi funkcionisali u hladu solarnih kolektora, prenosi portal Bug.

Solar Mountain is a cool new interactive art installation and community center planned for Burning Man using recycled wood and other eco-friendly materials with 182 solar panels estimated to generate 318,645 kWh, annually.https://t.co/SMa0PVID94 pic.twitter.com/VmsBzQlnIp