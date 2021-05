Google i Samsung zajedno na najvećem ažuriranju Wear OS-a godinama unazad

Umesto još jedne nadogradnje povrh nove verzije Android-a, Google je iznenadio mnoge objavivši saradnju sa Samsungom na ponovnoj izgradnji platforme. Samsung će umesto Tizena, praviti nove pametne satove Galaxy sa Wear OS-om, gde će doneti neke od svojih najboljih funkcija, kako bi Wear OS postao bolji.

Umesto još jedne nadogradnje povrh nove verzije Android-a, Google je iznenadio mnoge objavivši saradnju sa Samsungom na ponovnoj izgradnji platforme. Samsung će umesto Tizena, praviti nove pametne satove Galaxy sa Wear OS-om, gde će doneti neke od svojih najboljih funkcija, kako bi Wear OS postao bolji.

Iako još uvek nemamo nijedan hardver koji pokreće novu verziju Wear OS-a, Google je ažurirao zvanični Wear emulator u Android Studiju, pa smo ga dočekali da bismo videli neke promene.

Ovaj Wear OS stavlja veći fokus na personalizaciju nego bilo koja druga iteracija Materijalnog dizajna koja je pre njega došla, i to je sasvim verovatno najveća promena dizajna od Google-a od 2014. godine kada su zajedno sa Android 5.0 Lollipop objavili svoje originalne smernice za Material Design. Wear OS će takođe slediti ove smernice i savršeno se uklapaju u pametne satove manjeg faktora koji pokreće ovaj operativni sistem.

We’re combining the best of @wearosbygoogle and @SamsungMobile Tizen into a unified wearable platform. ⌚ Apps will start faster, battery life will be longer and you'll have more choice than ever before, from devices to apps and watch faces. #GoogleIO pic.twitter.com/vj2aYZD81x — Google (@Google) 18. мај 2021.

Google takođe obećava da ćete videti brže performanse, s aplikacijama koje pokreću 30% brže na najnovijim čipsetima, sa glatkim UI animacijama i pokretima. Za duže trajanje baterije, OS je optimizovan da manje iskoristi hardverska jezgra sa manje snage. To znači da senzor otkucaja srca možete pokretati tokom celog dana, pratiti san, a zatim imati bateriju za sledeći dan.

Proizvođači Wear OS uređaja sada mogu da dodaju "prilagođeno korisničko iskustvo" na samu platformu. Izgleda da je Google konačno shvatio da je ovo jedna od velikih stvari koja je dovela Android do mesta gde je uz telefone. Dakle, Samsung će vam prodati Wear OS Galaxy Watch sa One UI i tako dalje. Ova razlika verovatno takođe znači da će OEM-ovima sada biti potrebno i da se bave ažuriranjima za satove (bar onima koji odluče da razviju svoje vlastite elemente povrh Wear OS-a), što bi u ovom scenariju moglo biti vrlo dobra stvar s obzirom na to koliko je malo bilo ažuriranja Google-ovog OS-a.

We’ve put you at the heart of the experience. Here’s what to expect:



↩️ Shortcuts, like switching to a recent app

🏠 New Tiles to help you customize your home screen

✨ Your favorite @Google apps, enhanced



Check out more details: https://t.co/e2p4lqogDR pic.twitter.com/EridILv6tj — Wear OS by Google (@WearOSbyGoogle) 18. мај 2021.

Dvostruko kucanje jednog dugmeta na satu omogućiće prečice za važne funkcije, poput prelaska na prethodnu aplikaciju. A biće i više načina za prilagođavanja početnog ekrana pločicama iz aplikacija.

Google takođe radi na redizajniranju i poboljšanju Mapa i Asistenta za sat. Pored toga, Google Pay će početi da radi sa pametnim satovima u 26 novih zemalja, izvan 11 gde je već dostupan. YouTube Music stiže na Wear OS "kasnije ove godine", sa funkcijama poput pametnih preuzimanja za pretplatnike da uživaju u muzici u pokretu.

S druge strane, Samsung neće ostati dužan onima koji već imaju satove sa Tizen sistemom. Na njih neće doneti Wear OS, ali je zato obećao tri godine ažuriranja i unapređenja za svoje Tizen uređaje. Neki stariji uređaji sa Wear OS-om će pak dobiti ažuriranje.