TVITER UVODI NOVU OPCIJU: Na društvenu mrežu stižu REAKCIJE! Evo po čemu se razlikuju od onih na Fejsbuku

Twitter je ranije ovog meseca najavio da su uzeli u obzir ovu ideju, a sada smo dobili potvrdu da je sada sve to u izradi.

Pored normalnog "fejva", dobićemo i reakcije "cheer", "haha", "hmm" i "sad".

Za razliku od Facebooka, nećemo imati ljutitu reakciju, dok su smeh, podrška i tužna reakcija tu.

Takođe, za razliku od Faceboka, imaćemo i reakciju "hmm", gde se korisnik "nešto pita".

Videćemo kako će ovo proći na Twitteru.

Twitter is working on Tweet Reactions view:



“Likes”, “Cheer”, “Hmm”, “Sad”, “Haha”



The icons for the Cheer and Sad reactions are WIP and shown as the generic heart one at the moment https://t.co/ZCBhH8z7JR pic.twitter.com/dGqq1CzIis