Facebook Messenger UPOZORENJE: Zbog samo ove jedne stavke bi trebalo DA PRESTANETE DA KORISTITE aplikaciju

Korisnici Facebook Messenger-a možda će razmisliti o odustajanju od popularne aplikacije po savetu stručnjaka za sajber bezbednost Zaka ​​Doffmana, koji kaže da korišćenje usluge u trenutnom stanju može ozbiljno rizikovati presretanje poruka poslatih preko platforme.

"Trebalo bida prebacite ličnu komunikaciju i ćaskanja i bilo šta što želite da je bezbedno najmanje na WhatsApp - ili, još bolje, na Signal", upozorio je Doffman sve korisnike u članku objavljenom na Forbes-u.

To zvuči prilično dramatično, ali on ima vrlo dobru poentu. Za one koji nisu svesni, Messenger tek treba da uvede end-to-end enkripciju u svoj servis kao podrazumevanu opciju. Bez uskakanja u podešavanja, pokretanja novog razgovora - vaše poruke neće biti zaštićene od znatiželjnih pogleda. To u osnovi znači da sve što se šalju između uređaja mogu da presretnu i pročitaju treće strane.

Dok je WhatsApp osim Signal-a, jedna od onih aplikacija koje su tu vrstu enkripcije uvele, Messenger zaostaje. Moguće je poslati šifrovanu poruku putem tajnog razgovora u Messenger-u, ali ovo nije podrazumevano uključeno i ne funkcioniše sa grupnim ćaskanjem.

Kompanija je očigledno svesna da ne uspeva u ispunjavanju ove mere bezbednosti, nedavnom objavom na njenoj web lokaciji u kojoj se kaže: "Radimo naporno na tome da uvedemo podrazumevanu end-to-end enkripciju u sve naše usluge razmene poruka". Messenger se poboljšava s tim što je Facebook nedavno predstavio brojne alate za privatnost i sigurnost, uključujući više postavki privatnosti, zaključavanje aplikacije, sigurnije zahteve za poruke, ograničenja za prosleđivanje poruka i još mnogo toga.