MNOGO BOLJI OD PRETHODNE VERZIJE: Napravljen čip koji donosi vrhunsku grafiku sa kompjutera na telefone

Novi čip će ponuditi verniju grafiku sa mnogo boljim performansama u odnosu na prethodne Mali verzije. To će takođe biti jedan od prvih GPU-ova koji će ponuditi ray tracing na telefonu. Ostale karakteristike uključuju variable-rate shading i veću efikasnost.

Exclusive:Samsung×AMD GPU was originally scheduled to be released in June, but now it has been postponed to July, when we will know the performance of AMD GPU on Exynos and other details. pic.twitter.com/GM6W8l3EKY