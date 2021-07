Umor može da bude opasniji od alkohola, evo šta treba da uradite kada vam se prispava za volanom

Najveći problem kod umora je to što se najčešće javlja u trenutku i što veoma brzo savlada vozača.

Velike tragedije u saobraćaju, kakva je jučerašnja saobraćajna nesreća kod Slavonskog Broda koja je odnela 10 života, uvek nas navedu da postavimo pitanje da li je fatalni ishod mogao biti izbegnut. Vozač autobusa je policiji odmah priznao da je "malo zaspao" za volanom.

Umor za volanom predstavlja ozbiljan problem i ozbiljnu opasnost kako po samog vozača i njegove saputnike, tako i za sve ostale učesnike u saobraćaju. To posebno dolazi do izražaja u sezoni godišnjih odmora, kada veliki broj vozača gleda da prevali što veći broj kilometara "u cugu".

Koliko umor može da bude opasan, govore istaživanja koja potvrđuju da njegov efekat može da bude identičan određenom stepenu alkoholisanosti, ako ne i opasniji. Razlog za takvu tvrdnju leži u činjenici da se pretpostavlja da, kada neko pijem, tada zna da ne sme da seda za volan.

Najveći problem kod umora je to što se najčešće javlja u trenutku i što veoma brzo savlada vozača. Oni manje iskusni često misle da sa njim mogu lako da izađu na kraj, pa nastavljaju da voze. A kada ih umor svlada, nesreća je neizbežna!

Neki će reći da to može da se reši jakom kafom ili limenkom nekog energetskog pića, ali jedini pravi lek za umor je - odmor! Zato se kod umora za volanom preporučuje kratak san, odnosno ono što se na engleskom zove "power nap".

Da biste to izveli potrebno je da zaustavite vozilo na prvom mestu pored puta gde je to dozvoljeno, spustite naslon svog sedišta i odspavajte 15 do 20 minuta. Obevezno navite budilnik na satu ili telefonu i ne dozvolite sebi da spavate duže od toga!

To je važno kako ne biste iz "efekta kratkog sna" prešli u duboki san, što može biti kontraproduktivno. Nakon što ste se probudili, izađite iz automobila i napravite par koraka i protegnite se malo, i bićete spremni da nastavite vožnju.

Autor: