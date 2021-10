Kako je novi iOS postao savršen alat za prepisivanje?

Među opcijama koje novi iOS 15 operativni sistem nudi korisnicima Appleovih uređaja je i mogućnost editovanja, odnosno uređivanja, teksta prethodno snimljenog kao fotografija.

Pretvaranje foto formata u tekst je veoma korisna opcija, koju su odmah prihvatili neki studenti. Počeli su da je koriste na predavanjima kako bi na lakši način došli do beležaka "kradući" ih od svojih kolega.

students are starting to steal each other's notes with iOS 15 and it's... kind of genius pic.twitter.com/klE992DuBn