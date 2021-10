'NIKO OVO NIJE TRAŽIO!' Po Tviteru pljušte šale zbog Fejsbukove promene imena!

Zakerberg je u četvrtak rekao da će Meta obuhvatiti Fejsbuk, kao i aplikacije kao što su Instagram, Vocap i brend virtuelne stvarnosti Okulus, prenosi Gardijan.

-Predstavljam Metu, novo ime kompanije Fejsbuk, napisao je na Tviteru Zakerberg.

The metaverse is the next evolution of social connection. It's a collective project that will be created by people all over the world, and open to everyone. You’ll be able to socialize, learn, collaborate and play in ways that go beyond what’s possible today. pic.twitter.com/655yFRm8yZ