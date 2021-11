GORE DRUŠTVENE MREŽE! Fejsbuk je promenio ime, a sada ga svi ismevaju zbog ZNAČENJA NA HEBREJSKOM JEZIKU (FOTO)

Ime o kome je reč, na hebrejskom, je konjugacija ženskog oblika za ''mrtvi'' u sadašnjem i prošlom vremenu, što je dovelo do toga da mnogi korisnici društvenih medija koji govore taj jezik ismevaju rebrendiranje, što je dovelo do heštega ''#FacebookDead''.

Izraelska spasilačka jedinica za hitne slučajeve Zaka, čiji je posao prikupljanje posmrtnih ostataka ljudi kako bi se omogućila odgovarajuća sahrana, podelila je svoje mišljenje o rebrendiranju prošle nedelje, tvitujući: ''Ne brinite, mi radimo na tome. #FacebookDead“ na hebrejskom''.

Drugi korisnici Tvitera podelili su svoja mišljenja o promeni imena ove društvene mreže, a jedna osoba je napisala da je ktela da otvori nalog na Fejsbuku, ali da joj je rečeno da je taj sajt sada mrtav.

Drugi korisnik je napisao da neko nije uradio dobro brendiranje i nije istražio prevod te reči, prenosi Jerusalem post.

Today we're introducing Meta, which brings together our apps and technologies under a new company brand. Learn more about how we’re helping build the metaverse and other news from Connect. https://t.co/6s3GKjWq4S