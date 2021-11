Rekli su mu "šta se čudiš, to svi rade": Uređaje za nameštanje kilometraže prodaju za 150 evra

Oliver Oljica je mislio da je kupio vozilo koje je prešlo tek 120.000 kilometara, ali je knjižica pokazala 50.000 kilometara više.

Svaki peti polovni automobil u Italiji i čak svaki treći u Nemačkoj ima nameštenu kilometražu. Prevarante je, pritom, sve teže uhvatiti, jer uređaje za nameštanje kilometraže može preko interneta da kupi svako.

Kupili su prvi porodični automobil, odvezli ga kući, a onda je Oliver Oljica sišao u garažu ne bi li još malo uživao u svom novom vozilu. Otvorio je servisnu knjižicu gde je pisala kilometraža koja se nije poklapala s onim prikazanom u samom autu.

Oljica je mislio da je kupio vozilo koje je prešlo tek 120.000 kilometara, ali je knjižica pokazala 50.000 kilometara više, izveštava DW. "Nisam se osetio naivno, već prevareno", kaže Oliver i dodaje da mu je u tom trenutku samo bilo bitno da dobije svoj novac natrag.

Ali, "šok" je tek usledio kada je otišao na mesto gde je vozilo kupljeno jer, kako kaže, tamo su ga uveravali kako je on lud. Rečeno mu je "to se radi, to svi rade, kako se čudiš tome".

Onda je u samo nekoliko klikova shvatio da je situacija, ustvari, još gora u realnosti. Uređaje za nameštanje kilometraže moguće je kupiti za manje od 150 evra, a postoje čak i usluge "zakupa" za ovaj vid prevare.

Iznajmljivanje, po svoj prilici, košta 50-ak evra.

- Procena je da na nivou EU oko 40% vozila ima nameštenu kilometražu - kaže Alan Vojvodić iz Hrvatskog autokluba. Godišnja šteta je, dodaje, između pet i 10 milijardi evra. Po vozilu, to je između 2.000 i 5.000 evra štete, ali na sreću, kupci nisu skroz bespomoćni.

Podaci se već decenijama unazad čuvaju na više nivoa, kaže Vojvodić, tako da to postupak čini komplikovanijim. Ipak, alarmantno je to da pravila nema, varaju i amateri i profesionalci.

