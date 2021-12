Aplikacija, koju bi trebalo da ima svaki Android korisnik: Preuzeta je 100 MILIONA PUTA

Jedna od najpopularnijih aplikacija koje se koriste uz 2FA je Google Authenticator, a aplikacija je upravo zabeležila veliko dostignuće.

Google Authenticator je zabeležio 100 miliona preuzimanja na Google Play Store-u, a predstavlja jedan od glavnih izbora kada je u pitanju autentifikacija.

Program predstavlja one-time code generator (OTP), koji se može koristiti uz bilo koji kompatibilni servis. To bi trebalo da spreči bilo koga drugog da dođe do informacija korisnika.

Poslednje ažuriranje za aplikaciju uključuje i tamni mod, kao i funkciju eksportovanja sačuvanih kredencijala za sve naloge koji su 2FA osigurani, sa jednog telefona na drugi, pomoći QR koda.

Tu su i neka druga rešenja, kojima korisnici mogu da zaštite svoje podatke. Tako Authy ima prednost u odnosu na Google Authenticator u tome da ukoliko se korisnikov telefon pokvari ili nije dostupan, aplikacija može da povrati kodove za verifikaciju preko clouda.

We care about the safety of your financial transactions and offer you to set up two-factor authentication (2FA).



Start receiving security codes via Google Authenticator both on the login to the platform and on confirmation of transactions. #security #Prediction #Crypto pic.twitter.com/eYPTycgkCZ