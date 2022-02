Tehnički uskoro jeftiniji i jednostavniji?

Kontrola ispravnosti automobila mogla bi da pojeftini u narednih tri do šest meseci, zahvaljujući izmeni Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila na kojima trenutno radi Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Ova korekcija propisa će omogućiti da se na tehničkom pregledu istovremeno proveravaju dva četvorotočkaša, saznaju Novosti.

To znači da će kontrolori u toku dana moći da pregledaju više vozila, što će doprineti snižavanju cena i manjim gužvama.

Podsetimo, Vlada Srbije je početkom februara propisala da se tehnički pregledi za putničke automobile ne mogu naplaćivati skuplje od 6.020 dinara, niti jeftinije od 3.070.

„Od 6. jula kada je počela primena novih pravila i snimanja kompletnog toka pregleda, usporen je čitav proces, pa provera jednog vozila traje od 45 do 50 minuta“, objašnjava sagovornik Novosti.

To bi trebalo da se završi u narednih tri do šest meseci, a onda se očekuje i pad cene. Ako se za 50 do 60 odsto poveća frekvencija pregledanih vozila, to znači i da će se brže završavati provera i da će se smanjiti čekanja.

Novi problem – nedostatak stručne radne snage

Međutim, pitanje je da li će sve ići u planiranom pravcu. Kako objašnjavaju u jednoj poznatoj agenciji za tehnički pregled u Beogradu, na našem tržištu je veliki deficit kontrolora.

To znači da će biti teško da se na kanalima obezbedi dovoljan broj radnika za istovremenu proveru ispravnosti dva vozila.

„Mi već dva meseca tražimo kontrolora, plata nije sporna, od tog posla može pristojno da se zaradi“, objašnjava Siniša Todorović, koji pregleda ispravnost automobila.

„Razlog je nedostatak kadrova sa potrebnom stručnom spremom i iskustvom. S druge strane, oni koji imaju dozvole za upravljanje vozilima za sve kategorije, radije odlaze kao vozači u Sloveniju, jer im se to više isplati nego da rade ovde kao kontrolori. Tamo dobijaju licence i mogu da voze na prostoru čitave EU.“

On kaže da je na tehničkom pregledu situacija ista od kada je polovinom prošle godine počela primena novih pravila, velike su gužve i dugo se čeka na termin. Ranije je uspevao da pregleda oko 18 vozila dnevno, a sada 10 do 12.

Kod njih je, kako navodi, uvek sve zauzeto više dana unapred. Vozači se ne žale na cenu, već im je najvažnije da dođu do termina i da uspešno završe proveru.

Društvenim mrežama kruže primeri nezakonitog naplaćivanja

Pojedini su se dosetili kako da doskoče odluci Vlade o maksimalno dozvoljenoj ceni za proveru ispravnosti vozila od 6.020 dinara, pa su počeli da naplaćuju i 300 dinara za obrasce.

Jedan takav račun auto-centra iz Pančeva kruži društvenim mrežama izazavajući mnogobrojne komentare. Njihov kontrolor nije odgovorio zašto imaju i ovaj dodatni namet.

Kako kaže, „upravo se vratio sa odmora i ne zna o čemu se radi“.

Na drugim mestima za tehnički pregled tvrde da je ovo, verovatno, izolovani slučaj, jer se gotovo svi drže propisane cene i ne naplaćuju nikakve obrasce.

