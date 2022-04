ELON MASK KUPIO DEO TVITERA: Raspitivao se o slobodi govora na ovoj mreži pa kupio 73,5 MILIONA AKCIJA!

Mask je kupio oko 73,5 miliona akcija, navodi se u današnjem podnesku.

Tvitujući prošlog meseca o slobodi govora i platformi društvenih medija, Mask je otvorio pitanja o mogućnosti slobodne komunikacije na Tviteru.

- Sloboda govora je neophodna za funkcionalnu demokratiju. Verujete li da se Tviter rigorozno pridržava ovog principa? - napisao je Mask na Tviteru.

U odvojenom tvitu, on je rekao kako ozbiljno razmišlja o stvaranju nove platforme društvenih medija.

