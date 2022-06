ILON MASK PORUČIO ZAPOSLENIMA U TESLI: Vratite se u kancelariju ili se nemojte vraćati uopšte!

"Svako ko želi da radi na daljinu mora da bude u kancelariji minimalno (mislim na *minimum*) 40 sati nedeljno ili da ode iz Tesle. To je manje nego što tražimo od radnika fabrike“, napisao je Mask u mejlu izvršnom osoblju koji je procudio u javnost.

On jedodao da kancelarija mora biti primarno radno mesto zaposlenog gde se nalaze ostali radnici sa kojima redovno komuniciraju — "a ne udaljena filijala koja nije povezana sa radnim obavezama“.

Mask je rekao da će lično razmotriti svaki zahtev za izuzeće od "ako se ne pojavite, pretpostavićemo da ste podneli ostavku“ politike.

Tesla nije želela da komentariše Maskov mejl, ali je kako se čini to sam Mask potvrdio na Tviteru kada je na pitanje "Hej Ilon... neki dodatni komentar za ljude koji misle da je rad na radnom mestu zastareli koncept?" odgovorio: "Trebalo bi da se pretvaraju da rade negde drugde".

Ova politika je potpuno u suprotnosti sa politikom druge tehnološke kompanije koju Mask pokušava da kupi, Tvitera koja je ranije saopštio da zaposleni mogu da nastave da rade od kuće "zauvek“ ako žele. "Gde god se osećate najproduktivnije i najkreativnije je mesto gde ćete raditi, a to uključuje rad od kuće sa punim radnim vremenom zauvek“, poručio je zaposlenima izvršni direktor Parag Agraval u martu, malo pre nego što je Mask izrazio interesovanje za kupi Tviter.

