Inženjer Miloš Petrašinović iz PR-DC kompanije, istakao je da je naučno-istraživački centar u proteklom periodu posetio brojne naučne sajmove širom sveta, gde su sklopljena poznanstva sa brojnim firmama i kompanijama kao i klijentima zainteresovanim za proizode srpskog tima i više nego uspešnih inženjera.

Direktor i vlasnik Pink media group Željko Mitrović objavio je juče na svom instagram profilu video-snimak u kom je predstavio dron "flying solider" istakavši da je Pinkov razvojno-istraživački centar PR-DC pri kraj ovog veličanstvenog projekta.

Kako je Petrašinović objasnio, sve što se radi u PR-DC, bazirano je na konkretnim zahtevima, a da konkretno, za letelicu "flying solider" postoji više od nekoliko hiljada zahteva, objasnio je Petrašinović.

- Jedna od stvari koja je od nas tražena na sajmovima je da razvijemo platformu koja će da omogući stabilizaciju i ciljanje. Ovde se vidi primer sa vazdušnom puškom, i to je savremeni mehanizam koji omogućava da se ova misija izvrši. Ovo je bazirano na našem istraživačkom radu moje doktorske disertacije. To je robot, paralelni mehanizam, koji je montiran na našu letelicu. Svi koji prate PR-DC znaju za naše letelice, a našim kupcima treba konkretna primena. Mi smo za dve godine uradili nekoliko primena, ali na žalost, nemamo dovoljno prostora da prikažemo sve primene koje smo odradili - priča Petrašinović.

Kako je istakao, privući takvu pažnju u Srbiju, jeste velika stvar. Petrašinović dodaje i da više od 15 kompanija radi na sličnim sistemima, navodeći da je sistem PR-DC mnogo ispred konkurencije.

"FLYING SOLIDER"

- Letelica je prilično velika, njena masa je oko 120 kilograma. U odnosu na one dronove koje ljudi viđaju, ova je veća i do 10 puta. Ona nosi 20 kilograma tereta. Električna je, i u ovoj misiji poleće sa hamera i može da postigne visinu i do 10 kilometara. Mi smo radili test na šest kilometara, nismo mogli dalje zbog međunarodnog vazdušnog saobraćaja - objašnkava Petrašinović.

Govoreći o nedavnom sajmu u Londonu, Petrašinović ističe da je PR-DC imao veliki broj sastanaka sa velikim svetskim kompanijama zainteresovanih za saradnju.

- Svi su zainteresovani za ovakve sisteme, od bezbednosnih službi pa do odbrambenih industrija. Od Amerike, pa sve do manjih država. Imali ste prilike da vidite naš intervju za "Dojče vele" koji je pokazao da sada predstoji novi trend u svetu kada su u pitanju bespilotne letelice, u vidu neke druge svrhe. Kod nas su svi malo šokirani, kada vide da se nešto ovako proizvodi u Srbiji i dosta je njih skeptično... Pitaju "Zašto to ne kupimo od Kine?" Predsednik Francuske Emanuel Makron je baš, kada smo bili kod njega na prijemu, rekao da ne moramo mi sve da kupujemo od Kine, mogu oni nekada i od nas - dodao je Petrašinović.

Petrašinović kaže da PR-DC okuplja inženjere sa uspešnih fakulteta iz Srbije, dodajući da je zasigurno, da mogu isprojektovati proizvode koji su konkurentni u svetu.

- Mi smo prva kompanija iz Srbije koja je "zabola zastavu" na najuspešnijim sajmovima u svetu - dodao je Petrašinović.

Govoreći o projektu "Flying car" Petrašinović objašnjava da su inženjeri, ali i ceo tim PR-DC, u ovaj projekat krenuli ambiciozno, dodajući da je istraživačko-naučni centar i dalje u procesu nadograđivanja ovog sistema.

- U situaciji smo da smo ograničeni, a očekujemo da će u narednih 2, 3 godine, neko od velikih igrača na tom polju, napraviti nešto slično našem letećem automobilu, a mi mislimo da smo mi bolji. I da bismo uspeli da rešimo ta vazdušna pitanja, potrebno je da neko poput Kine, napravi nešto slično - naveo je Petrašinović.

