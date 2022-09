HONOR NA IFA 2022 NAJAVIO DUAL FLAGSHIP STRATEGIJU: Planove za MagicOS 7.0, kao i nove proizvode, uključujući HONOR 70

Prvi put od osamostaljivanja, generalni direktor kompanije HONOR, Georghe Zhao, istakao je posvećenost brenda inovacijama i otvorenoj saradnji.

Berlin / Beograd, 2. septembar 2022. – Globalni tehnološki brend HONOR je tokom prezentacije na IFA 2022, pod nazivom „Nova era povezivanja”, ponovo potvrdio svoju posvećenost međunarodnim tržištima. Na IFA sajmu HONOR je najavio Dual Flagship strategiju koja znači da će se svi savitljivi i ostali pametni telefoni kompanije naći na evropskom i međunarodnim tržištima. Predstavljen je i MagicOS 7.0, zasnovan na Andorid, PC i IoT operativnim sistemima, koji podržava otvorene standarde kako bi se olakšalo povezivanje pametnih telefona, tableta, računara i drugih IoT proizvoda. HONOR je ojačao svoj inovativni portfolio i predstavio je tri nova proizdvoda – HONOR 70, HONOR MagicBook 14 i HONOR Pad 8, prvi tablet kompanije koji je dostupan izvan Kine. U narednim nedeljama bi trebalo da sva tri prozvoda stignu na određena evropska tržišta.

HONOR je predstavio i „Kapiju budućnosti”, globalnu inicijativu koja se sprovodi u Hamburgu, u Nemačkoj, čiji je cilj da inspiriše talente i kreativne ljude širom sveta da iskoriste tehnologiju za povezivanje ljudi i kulture u eri metaverzuma.

„HONOR je od osnivanja težio tome da više doprinese industriji kako bi omogućio bolju budućnost za sve. Kako bismo to i postigli, ostali smo veoma posvećeni inovacijama. Sa predstavljanjem Dual Flagship strategije, MagicOS 7.0, kao i rešenja za fitness i zdravlje, radujemo se što možemo potrošačima širom Evrope i sveta, koji traže najbolje savitljive telefone, da pružimo vrhunsko korisničko iskustvo”, rekao je George Zhao, izvršni direktor HONOR Device Co, Ltd.

U novoj eri povezivanja zajedno sa Dual Flagship strategijom i MagicOS

HONOR je oduvek težio razvoju inovacija kako bi obezbedio vrhunsko korisničko iskustvo. Prvi put, HONOR će savitljive pametne telefone plasirati na međunarodna tržišta. Najavljena tokom IFA 2022, Dual Flagship strategija znači da će HONOR svoje savitljive i flegšip telefone ponuditi korisnicima širom Evrope i sveta.

HONOR je predstavio i MagicOS 7.0, novi operativni sistem koji nudi besprekorno iskustvo na različitim platformama, kao i na različitim uređajima. Zasnovan na Android, PC i IoT operativnim sistemima, pruža mogućnost da se uređaji sa različitim operativnim sistemima povežu sa MagicOS. Pored promena u vezi sa interfejsom, MagicOS 7.0 omogućava korisnicima da upravljaju HONOR laptopom, pametnim telefonom i tabletom koristeći samo jednu tastaturu i miš. Pomoću ove karakteristike, korisnici mogu da bez problema prevlače datoteke preko različitih uređaja, kao i da unose tekst u tablet ili pametni telefon pomoću tastature za laptop. MagicOS 7.0 zvanično će biti predstavljen u četvrtom kvartalu ove godine.

Svojom posvećenošću industriji, HONOR se pridružio različitim IoT kompanijama, uključujući Matter i Ola, sa kojom, udruženim snagama, uspeva da promoviše otvorenu saradnju. Pored ovoga, nova HONOR Developer Service platforma nudiće direktnu podršku i usluge programerima i omogućiće im da „okače” svoje aplikacije na App Market i Game Centar. Takođe, programeri će imati razne mogućnosti koje će im pomoći da u budućnosti razviju funkcije na različitim uređajima za korisnike HONOR uređaja. Zainteresovani programeri mogu posetiti sajt za više informacija: https://developer.hihonor.com/.

Stavljajući akcenat na posvećenost funkcionalnosti na različitim uređajima, HONOR proširuje svoje partnerstvo sa kompanijom Microsoft kako bi obezbedio Phone Link opciju korisnicima HONOR uređaja. Prethodno dostupan samo korisnicima HONOR uređaja u Kini, Phone Link omogućava svim potrošačima da povežu odabrane HONOR pametne telefone sa Windows računarima kako bi otkrili nove mogućnosti na različitim uređajima, uključujući mogućnost pregleda obaveštenja, upućivanja i primanja poziva na računaru i korišćenja mobilnih aplikacija na Windows-u. HONOR Magic4 Pro je među prvim modelima pametnih telefona koji podržava Phone Link , dok će HONOR 70, takođe, podržavati Phone Link, nakon OTA ažuriranja.

Od oktobra, unapređena aplikacija HONOR Health pružaće personalizovane korisničke interfejse i nudiće predloge za fitnes i vežbanje kako bi korisnici ostvarili svoje ciljeve.

HONOR 70 – stvoren za kreiranje video sadržaja

Dizajniran da zadovolji ljubitelje kreiranja video sadržaja, HONOR 70 je novi model premijum klase iz N serije pametnih telefona. Poseduje jedinstvenu karakteristiku Solo Cut Mode koja omogućava korisnicima da istovremeno snimaju dva video snimka, pri čemu je u jednom video snimku akcenat na jednoj osobi, dok drugi snima čitavu grupu.

Zahvaljujući odličnoj dvostrukoj glavnoj kameri, omogućeno je snimanje vlogova na vrhunskom nivou. Glavna dvostruka kamera sastoji se od od Super Sensing glavne kamere od 54MP, sa velikim senzorom IMX800 od 1/1.49 inča i ultra-široke i makro kamere od 50MP. Novi pametni telefon pokreće Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G i podržava GPU Turbo X i Turbo X operativni sistem, pružajući unapređene performanse i brzo reagovanje – uključujući i uređivanje video sadržaja za vlogere koji su uvek u pokretu.

HONOR 70 je prvi telefon iz HONOR N serije koji pokreće najnoviji Magic UI 6.1 zasnovan na Andorid 12 operativnom sistemu i dostupan je u tri moderne boje – Midnight Black, Crystal Silver i Emerald Green.

Udruženje stručnjaka za snimanje i zvuk (EISA) dodelio je telefonu HONOR 70 nagradu EISA BEST BUY SMARTPHONE 2022-2023, za odlično korisničko iskustvo. EISA predstavlja stručnu zajednicu koja se sastoji od preko 60 najuglednijih svetskih časopisa o potrošačkoj elektronici, veb-sajtova i stručnjaka iz oblasti društvenih mreža iz 29 zemalja.

HONOR MagicBook 14

Opremljen, po prvi put na nekom HONOR laptopu, operativnim sistemom Turbo, novi HONOR MagicBook 14 značajno je unapredio trajanje baterije i nudi do 20,8% bolju energetsku efikasnost u odnosu na svog prethodnika. Laptop pokreće Intel® Core™ i5-12500H procesor 12. generacije i kompatibilan je sa NVIDIA® GeForce RTKS™ 2050 grafičkom karticom , nudeći neverovatno brze performanse bilo da radite u kancelariji ili igrate igrice kod kuće. Uz bateriju od 75Wh, HONOR MagicBook 14 obezbeđuje do 17 sati trajanja baterije u situacijama nekorišćenja i za samo 15 minuta punjenja može da obezbedi do 3,5 sata neprekidnog rada.

Vrhunska audio-vizuelna iskustva uz HONOR Pad 8

HONOR Pad 8 je pametni uređaj koji zadovoljava potrebe studenata i mladih, bilo da je reč o produktivnosti ili zabavi. Novi HONOR tablet poseduje FullView ekran od 12 inča sa odnosom ekrana od 87% , rezoluciju od 2000x1200 piksela. Podržava i milijardu boja i poseduje osam ugrađenih zvučnika za pružanje vrhunskog iskustva u pokretu. Zahvaljujući HONOR Magic UI 6.1 sa Google Play uslugama, HONOR Pad 8 ima bateriju visokog kapaciteta od 7250mAh koja omogućava neometano celodnevno korišćenje.

Zakoračite kroz Kapiju budućnosti

Kompanija HONOR ulaže u Spatial audio, veštačku inteligenciju i AR tehnologije kako bi obezbedila vrhunska iskustva i bila pripremljena za narednu digitalnu revoluciju.

„Kapija budućnosti” je nova inicijativa kompanije HONOR, osmišljena da obogati kulturno nasleđe kroz moć tehnologije, koja je predstavljena tokom HONOR Keynote na IFA 2022. U saradnji sa kompanijom ARLOOPA, HONOR je izazvao dvojicu umetnika – Yunuene i Timo Helgert – da na kretaivan način ponovo prikažu Dvorac na vodi koji se nalazi u hamburškom kraju Speicherstadt – članu svetske baštine UNESCO. Pristup AR prikazima budućnosti biće dostupan do kraja novembra 2022. preko HONOR stranice na besplatnoj ARLOOPA aplikaciji. Korisnici imaju mogućnost da na licu mesta u Hamburgu ili bilo gde u svetu pogledaju umetnička dela kreirana uz pomoć AR. Dvorac na vodi je moguće videti sa mosta Poggenmühlen-Brücke u Hamburgu, dok svi zainteresovani koji fizički nisu u Hamburgu ovu znamenitost mogu videti prateći uputstva na aplikaciji. Video možete pogledati na linku: https://youtu.be/7rwwZQw2C4M.

Predstavljanje Spatial Audio karakteristike

Na ovogodišnjem IFA sajmu najavljeno je novo rešenje – Spatial Audio, napravljeno tako da omogući slušalicama da proizvedu prave bioskopske 3D zvučne efekte, potrebne za AR i VR sledeće generacije.

