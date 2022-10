WhatsApp dobio važne promene, a tiču se grupnih razgovora

"Sada možete da napustite grupni čet kad god želite, a da drugi ne znaju, jer će samo administrator grupe biti obavešten kada izađete iz grupe", kratko su napisali iz WhatsApp-a na Twitteru.

Opcija će biti korisna svim introvertima koji se ponekad "stide" da napuste grupu jer su znali da će svi korisnici grupe biti obavešteni.

Sada to više nije slučaj.

Meet leave groups silently 👋



Now you can ✌️ out of the group chat whenever you feel like it, without alerting everyone, because only the group admin will be notified when you leave the chat.



Learn more: https://t.co/V6inDzxIZV pic.twitter.com/D8Wjv5mWev