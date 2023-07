PTIČICA OTIŠLA U PROŠLOST: Ilon Mask promenio logo Tvitera - EVO KAKO IZGLEDA (FOTO)

Vlasnik Tvitera Ilon Mask danas je predstavio novi logo te društvene platforme, beli znak "X" na crnoj pozadini, koji treba da zameni poznati simbol plave ptice.

Mask i šefica Tvitera Linda Jakarino su odvojeno na toj društvenoj mreži objavili logotip "X", projektovan na zgradu kompanije Tviter u San Francisku, prenosi Rojters. Na pitanje jednog od korisnika kako će se sada zvati objave na Tviteru poznate kao tvitovi, Mask je odgovorio:

"Iksovi" ("x's"). Zvanična stranica Tvitera na ovoj platformi je promenjena na "X", ali stranica x.com nije aktivna.

X is here! Let’s do this. pic.twitter.com/1VqEPlLchj