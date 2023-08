'AKO STE SE PREPLAŠILI SVI ZAJEDNO, ŠIBNITE ME NA MESEC!' ŽELJKO MITROVIĆ ODGOVORIO REM-U: Nema tih zabrana koje mogu sprečiti brzinu tehnološke TV i video AI revolucije u kojoj sam trenutno jedan od svetskih lidera! (VIDEO)

Vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović objavio je novi video na Instagramu koji je privukao veliku pažnju javnosti, a koji se tiče odluke Rem-a da zabrani Al satiru na televiziji Pink.

Vlasnik Pink Media Group je uz pesmu "Fly me to the moon" Rem - u i Oliveri Zvekić poručio da treba da shvate da nema zabrana, koje mogu sprečiti brzinu tehnološke televizije, i video Al revolucije u kojoj je trenutno jedan od svetskih lidera.

Rem je juce učinio civilizacijski presedan, i zabranio AI satiru na televiziji Pink, verujem da se ova zabrana ne odnosi samo na satiru ludog Žeksa već i na potencijalnu AI satiru Stevana Sremca, Branislava Nušića i ostalih ljudi slobodnog duha, koji svakako, u različitim epohama, preplašiše i prestraviše mnoge! Ali nema veze, toliko toga imam u planu, da me zabrane samo inspirišu! Pored toga sto sam razvio tehnologiju koja ce svetu biti poznata tek za 3 do 6 meseci, resih da Remu i Oliveri Zekic odgovorim na način kojim treba da shvate da nema tih zabrana koje mogu sprečiti brzinu tehnološke tv i video AI revolucije u kojoj sam trenutno jedan od svetskih lidera! Zato ako ste se preplašili svi zajedno, šibnite me na mesec , kao u ovoj pesmi, pa da možete lepo da se opustite u ambijentu inkvizicije i srednjeg veka, jer je tako svakako bolje za nas koji definitivno ne pripadamo ovoj sumornoj i represivnoj epohi! - poručio je Mitrović na Instagramu.

Podsetimo, Mitrović je u prethodnom periodu na svojoj televiziji emitovao niz video klipova u kojima je uz pomoć veštačke inteligencije objavio izjave opozicionih političara Marinike Tepić, Vuka Jeremića i Dragana Đilasa u svojstvu šale i satire.

