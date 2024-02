Bard je mrtav, živeo Gemini - Google je značajno promenio svog AI četbota

Google je nedavno objavio promenu imena svog Bard AI četbota u Gemini, što predstavlja značajan korak u razvoju njihove tehnologije veštačke inteligencije.

Ovaj potez dolazi zajedno sa lansiranjem Android aplikacije Gemini, čime se proširuje dostupnost ove napredne AI usluge na mnoge regione, uključujući Evropu i Aziju.

Osim promene imena, Google uvodi i pretplatu, Gemini Advanced, koji korisnicima omogućava pristup još naprednijim funkcijama, uključujući Ultra 1.0 model, sposoban za duboke i kontekstualne razgovore​​​​.

Android aplikacija Gemini omogućava korisnicima da zamene Google Assistant sa Gemini, pružajući tako novi nivo interakcije i prilagođenih predloga zasnovanih na AI tehnologiji. Aplikacija nudi integrisane funkcije poput pozivanja, postavljanja tajmera i kontrolisanja pametnih uređaja u domaćinstvu.

Today, we’re entering the next chapter of our Gemini era by bringing our #GeminiAI models to more of our products, starting with Bard — which will now be called Gemini. https://t.co/KFRp1qkfHg pic.twitter.com/WKHZyv3Ejp