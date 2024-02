EVO U KOJIM ZEMLJAMA SE NAJVIŠE 'GUGLA' O SRBIJI - Poznato i šta mi najviše pretražujemo!

Da li preko "gugla" pretražujete informacije o susednim i drugim evropskim državama? Evo šta pokazuje jedno zanimljivo istraživanje.

Na platformi "Iks" pojavila se zanimljiva mapa, koja pokazuje koje zemlje najviše pretražuju čitaoci na "gugl" pretraživaču.

Prema ovoj mapi, Srbija se najviše pretražuje u Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji. Mapa pokazuje i da Srbi najviše guglaju o tzv. Kosovu.

Kada je u pitanju region, Hrvati najviše "guglaju" o Nemcima, dok Slovenci i Bosanci vole da guglaju o Hrvatima.

Most Googled Countries in Europe*

*Excluding their own country pic.twitter.com/MHDWQTUWzb