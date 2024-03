ELON MUSK SE ĐAVOLSKI SMEJE, A MREŽE PUNE URNEBESNIH MIMOVA: Kako je pad Fejsbuka i Instagrama postao najsmešnija tema (FOTO)

U utorak uveče došlo je do digitalnog previranja jer su se platforme u vlasništvu Meta, kao što su Facebook i Instagram, zajedno sa Threads, Messenger i nekim korisnicima WhatsApp-a, suočile sa značajnim prekidima rada.

Oko 20:56, korisnici su naišli na poteškoće pri učitavanju sadržaja na svoje fidove, suočavajući se sa problemima sa aplikacijom, prijavljivanjem i otpremanjem sadržaja. Ovo je podstaklo korisnike da se okupe na „X“ radi potvrde široko rasprostranjenog problema i, naravno, da kreiraju memove o tome.

Prekid Meta brzo je eskalirao u viralnu temu na „X“ Elona Muska, pošto je mnoštvo korisnika prijavilo naglo odjavljivanje sa platformi društvenih medija u vlasništvu Meta. „Sajber napad“, „Mark Zukerberg“ i „Instagram Facebook Down“ izbili su na vrh popularnih tema. Sam Musk je iskoristio priliku da se pohvali „superiornošću“ svoje platforme dok je zaigrano zadirkivao prekid rada, kao što se vidi u jednom od njegovih postova: „Ako čitate ovaj post, to je zato što naši serveri rade“.

Ali to je bio samo vrh ledenog brega. Memefest je opstao, držeći ljude angažovanim dok su koristili svoje slobodno vreme, čekajući da se usluge obnove, kroz salvu humora i šala.

If you’re reading this post, it’s because our servers are working — Elon Musk (@elonmusk) 05. март 2024.

Jedan X korisnik se našalio da se Elon Musk oseća prilično srećno zbog pada Meta, jer X nije pogođen, a ljudi hrle na društvene medije da bi nastavili svoje razgovore u odsustvu drugih društvenih mreža.

Drugi je urnebesno podelio sliku čoveka na merdevinama okruženog žicama, napisavši: "Facebook i Instagram stažisti pokušavaju da poprave servere".

Jedan je dodao: „Facebook i IG ne rade – vreme je da otvorite i poboljšate svoj rečnik, idemo“, dok neko dodaje: „Evo nekoliko nasumičnih reči iz rečnika: 1. Serendipity (slučajnost), 2. Ephemeral (kratkotrajan) 4. Magnanimous (Velikodušan)..."

Neko na X je postavio urnebesan snimak: „Facebook i Twitter su u nedostatku, svi se vraćaju na Twitter“, a na video snimaku stotine ljudi trče.

Korisnici X mreža su objavljivali niz snimaka kojim se ljudi valjaju od smeha zbog nastale situacije.

Pogledajte:

me installing-uninstalling Instagram app repeatedly without knowing it is down #instagramdown pic.twitter.com/kVvhWJjpHM — Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) 05. март 2024.

Bhai teri vacation khatam ho gayi ho toh dhande pe dhyaan dede. Instagram aur Facebook down hai. pic.twitter.com/NAhBz57K3l — Lok 🥦🥝🥑 (@wtfflok) 05. март 2024.

Facebook and Instagram HQ interns trying to fix the servers pic.twitter.com/Yi9e25OLSN — 𝙺𝚈𝙻𝙸𝙰𝙽𓃵 (@mesocarpp) 05. март 2024.

Downdetector, web lokacija za praćenje prekida rada, registrovala je preko 300.000 prekida rada Facebook-a više od 47.000 izveštaja o prekidu rada Instagrama širom sveta.D

Da ne zaboravimo finansijske posledice ovog široko rasprostranjenog poremećaja, koji ne samo da je isključio milijarde korisnika već je i zadao značajan udarac kompaniji, kako su potvrdili stručnjaci. Mark Zuckerberg u utorak pretrpeo zapanjujući gubitak prihoda od oko 100 miliona dolara kao rezultat globalnog prekida rada njegovih platformi.

Autor: