PREVIŠE ULJA U MOTORU JE KORAK DO KATASTROFE - Evo zbog čega bi trebalo DA ZABORAVITE na nepotrebno dolivanje

Ulje igra ključnu ulogu u održavanju funkcionalnosti motora s unutrašnjim sagorevanjem. Ne samo da omogućuje glatko funkcionisanje pokretnih delova motora putem podmazivanja, već i doprinosi regulaciji temperature. Zato je ključno redovno menjati ulje prema uputstvima proizvođača i proveravati njegov nivo.

Ako se nivo ulja smanji do ili ispod minimalne preporuke, hitno ga je potrebno dopuniti kako bi se izbeglo trenje i potencijalna šteta zbog nedostatka podmazivanja. Međutim, jednako je bitno ne premašiti gornju granicu jer to može izazvati jednako ozbiljne probleme kao i preniski nivo ulja.

Primer štetnih posledica prekomerne količine ulja možete pronaći u videozapisu na YouTube kanalu I Do Cars, gde mehaničar Eric demonstrira šta se desilo "jaguaru" 2017. godine u čiji motor je sipana prevelika količina ulja.

Tokom ispuštanja ulja iz prenapunjenog "jaguarovog" trolitarskog V6 motora, otkriveno je da sadrži čak 8,5 litara ulja, dok je preporučena količina od strane "jaguara" samo 5,3 litre. Ova prekomerna količina uzrokovala je ozbiljnu štetu, uključujući metalne čestice u filteru ulja i na usisu, kao i oštećenja na bregastim osovinama.

Dodatni problemi uključivali su dva klipa koja nisu bila adekvatno pričvršćena na svoje klipnjače zbog oštećenja ležajeva, s brojnim ostacima ležajeva unutar kućišta radilice. Takođe su zabeležena oštećenja na donjem delu klipnjača i cilindarskim košuljicama.

Prekomerna količina ulja u motoru dovodi do stvaranja pene kad se radilica pokrene, što umanjuje efikasnost podmazivanja i dovodi do povećanja trenja i temperature, sve do potencijalnog zaključavanja motora.

Eberhard Lang iz nemačkog TÜV SÜD (jedne od najcenjenijih organizacija za tehničku kontrolu na svetu) kaže da, ako je u pitanju količina malo veća od označene, ništa se loše ne može dogoditi. Ali ako je u pitanju prelivanje, ulje će ući u usisni sistem kroz ventilaciju kućišta radilice. To može oštetiti katalizator, a u ekstremnim slučajevima govorimo i o potpunom oštećenju motora.

Najčešći znak da ste ulili previše ulja u motor i da je nivo ulja previsok je da vam motor počne ispuštati ulje na tlo ili ako vidite plavi dim iz auspuha. Takođe biste mogli videti i upaljenu lampicu (svetlo upozorenja) na kontrolnoj tabli. Ponekad ne znate jeste li vi ili mehaničar prelili motorno ulje. Međutim, ako primetite bilo koji od ovih simptoma, previše ulja bi moglo biti u vašem motoru, a to su:

- Curenje ulja

- Miris paljevine motornog ulja

- Dim iz odeljka motora

- Dim iz područja izduvnog sistema

- Motor proizvodi previše buke

- Lampica pritiska motornog ulja na kontrolnoj tabli