Savet stručnjaka: Odmah obrišite ove aplikacije

Najbolje je uvek preuzimati aplikacije iz poznate prodavnice i pre preuzimanja odraditi sopstveno istraživanje.

Stručnjaci za sajber bezbednost otkrili su 21 aplikaciju za pametne telefone, koje nikada ne bi trebalo da preuzmete.

Stručnjaci su spisak opisali kao najgore Android aplikacije prošle godine, prema Malware Foxu.

"Važno je znati da je većina ovih aplikacija dostupna i na Google Play Storeu", upozoravaju stručnjaci.

Savetovali su da odmah izbrišete aplikaciju ako je uočite na svom telefonu, prenosi The Sun. Također je bitno da ih obeležite za Google, ako ih uočite na platformi.

Najbolje je uvek preuzimati aplikacije iz poznate prodavnice i pre preuzimanja odraditi sopstveno istraživanje.

Spisak također uključuje emotikone, aplikacije za uređivanje fotografija i aplikacije za slanje poruka. Ako aplikacija ima samo mali broj sumnjivo pozitivnih recenzija ili velik broj negativnih recenzija, možda je dobro da je preskočite.

Najgore aplikacije u 2023. godini:

Fare Gamehub and Box

Hope Camera-Picture Record

Same Launcher and Live Wallpaper

Amazing Wallpaper

Cool Emoji Editor and Sticker

Simple Note Scanner

Universal PDF Scanner

Private Messenger

Premium SMS

Blood Pressure Checker

Cool Keyboard

Paint Art

Color Message

Vlog Star Video Editor

Creative 3D Launcher

Wow Beauty Camera

Gif Emoji Keyboard

Instant Heart Rate Anytime

Delicate Messenger

Beauty Slimming Photo Editor

GIF Camera Editor Pro