PAO INSTAGRAM - Korisnici iz celog sveta prijavljuju poteškoće, a problem nije zaobišao ni našu zemlju

Društvena mreža Instagram ima poteškoća u radu, a taj problem nije zaobišao ni Srbiju.

Mnogi korisnici navode da postoji problem sa aplikacijom i da se ništa ne učitava.

Što se Instagrama u Srbiji tiče, tu su identični problemi, fid se ne osvežava, kako na kompjuteru, tako i preko aplikacije.

I sajt downdetector.com navodi da su oko 21 sat postojale poteškoće u radu ove društvene mreže.

People coming to x Twitter rn Instagram is down pic.twitter.com/v5I5Xwn4sH