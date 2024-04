BUDITE OPREZNI! Top 5 razloga zašto veštačka inteligencija ne zaslužuje naše (slepo) poverenje

Alatke koje koriste veštačku inteligenciju, kao na primer ChatGPT, su odlične, ali postoji nekoliko razloga zašto to što pročitate od njih treba uzeti sa rezervom.

Veštačka inteligencija transformiše svet pred našim očima, a njen uticaj se oseća u svakoj industriji. Međutim, sve te promene nisu nužno pozitivne. Premda veštačka inteligencija stvara uzbudljive nove prilike u mnogim oblastima, ne smemo ignorisati činjenicu da joj nedostaje unutrašnji moralni kompas ili sistem za proveru činjenica kojim bi se vodila prilikom donošenja odluka.

Zato uvek morate proveriti sve što vam veštačka inteligencija kaže dok se svet sve više vrti oko nje. Neke alatke na bazi veštačke inteligencije mogu da manipulišu informacijama, potpuno pogrešno protumače kontekst i budu samouvereno u krivu u isto vreme, zbog čega nije pametno slepo verovati veštačkoj inteligenciji.

Veštačka inteligencija može da bude samouverena, a pogrešna

Ljudi se sve više oslanjaju na četbotove sa veštačkom inteligencijom da za njih obavljaju zadatke kao što su pisanje, zakazivanje sastanaka pa čak i donošenje važnih odluka. Međutim, praktičnost tih četbotova često dolazi sa značajnom cenom jer oni mogu biti samouvereno u krivu.

Četbotovi sa veštačkom inteligencijom barataju limitiranim informacijama ali su programirani da u svakom slučaju odgovore. Oni se oslanjaju na prikupljene podatke, informacije koje su dobili od vas, kao i mašinsko učenje. Ako četbot odbije da odgovori, on ne može da nauči ili da se ispravi i zato je veštačka inteligencija ponekad samouvereno u krivu, jer uči iz svojih grešaka.

Iako je ovo jednostavno priroda veštačke inteligencije u ovom trenutku, već možete videti kako to može biti problematično. Većina ljudi ne proveravaju tačnost Google pretraga a isti je slučaj i sa četbotovima kao što je ChatGPT. To može dovesti do pogrešnog informisanja a toga već imamo na pretek.

Može da vam ubije kreativnost

Razni profesionalci, kao što su pisci i dizajneri, sada koriste veštačku inteligenciju da maksimiziraju svoju efikasnost. Međutim, važno je razumeti da na veštačku inteligenciju treba gledati kao na alat, a ne prečicu. Iako ovo drugo zvuči primamljivo, to bi moglo vrlo negativno da utiče na vašu kreativnost.

Kada se četbotovi sa veštačkom inteligencijom koriste kao prečice, ljudi najčešće kopiraju i nalepe sadržaj umesto da stvaraju originalne ideje. Takav pristup možda deluje privlačno jer štedi vreme i trud, ali zato u takvim situacijama ne koristite svoj mozak i kreativno razmišljanje.

Na primer, dizajneri mogu da koriste Midjourney da stvaraju umetnost, ali oslanjanje isključivo na veštačku inteligenciju može da limitira kreativnost. Umesto da istražujete nove ideje, može se desiti da na kraju samo imitirate postojeća dizajnerska rešenja. Ako ste pisac, možete da korsitite ChatGPT ili druge četbotove sa veštačkom inteligencijom za istraživanje, ali ako ih koristite kao prečice za pisanje sadržaja onda će vaša veština pisanja stagnirati.

Korišćenje veštačke inteligencije kao dopuna istraživanju nije isto što i oslanjanje na nju za stvaranje ideja.

Veštačka inteligencija se lako može zloupotrebiti

Veštačka inteligencija je potpomogla brojna dostignuća u različitim oblastima. Međutim, kao što je slučaj sa svakom tehnologijom, uvek postoji i rizik od zloupotrebe koja može dovesti do kobnih posledica.

Sposobnost veštačke inteligencije da ponižava, maltretira, zastrašuje i ućutkuje pojedince postala je značajna briga. Primeri zloupotrebe veštačke inteligencije uključuju stvaranje deepfake sadržaja i DoS (Denial of Service) napada, između ostalog.

Korišćenje deepfake tehnologije za kreiranje eksplicitnih fotografija žena predstavlja jedan uznemirujući trend. Sajber-kriminalci takođe koriste DoS napade potpomognute veštačkom inteligencijom da legitimnim korisnicima onemoguće pristup određenim mrežama. Takvi napadi postaju sve složeniji i teži za sprečiti pošto ispoljavaju „ljudske“ karakteristike.

Dostupnost veštačke inteligencije otvorenog koda omogućila je svima pristup tehnologijama kao što su prepoznavanje slika i lica. To predstavlja ozbiljan sajber-bezbednosni rizik, jer bi terorističke grupe mogle da iskoriste te tehnologije za napade.

Limitirano razumevanje konteksta

Veštačka inteligencija ima vrlo limitirano razumevanje konteksta, što može predstavljati ozbiljan izazov prilikom donošenja odluka i rešavanja problema. Čak i ako veštačkoj inteligenciji ponudite kontekst, ona može da promaši nijansiranost situacije i pruži neprecizne ili nepotpune informacije koje mogu dovesti do pogrešnih zaključaka ili odluka.

To je zato što veštačka inteligencija funkcioniše pomoću unapred programiranih algoritama koji se oslanjaju na statističke modele i prepoznavanje obrazaca kako bi analizirali i obrađivali podatke.

Na primer, zamislite četbot koji je programiran da pomaže kupcima kod njihovih upita vezanih za proizvode. Taj četbot je u stanju da odgovara na osnovna pitanja o funkcijama i specifikacijama proizvoda, ali može imati poteškoća u pružanju personalizovanih saveta ili preporuka zasnovanih na jedinstvenim potrebama i preferencijama kupca.

Ne može da zameni ljudsko rasuđivanje

Kada tražite odgovore na kompleksna pitanja ili donosite odluke na osnovu subjektivnih preferencija, oslanjanje isključivo na veštačku inteligenciju može biti rizično. Pitati neki sistem veštačke inteligencije da definiše koncept prijateljstva ili da bira između dva predmeta na osnovu subjektivnih kriterijuma može biti uzaludan poduhvat. To je zato što veštačka inteligencija nema sposobnost da ukalkuliše ljudske emocije, kontekst i neopipljive elemente koji su ključni za razumevanje i tumačenje takvih koncepata.

Na primer, ako zatražite od sistema sa veštačkom inteligencijom da bira između dve knjige, on može preporučiti knjigu sa boljim ocenama, ali ne može da uzme u obzir vaš lični ukus, omiljene žanrove ili razlog iz kog vam je potrebna ta knjiga.

S druge strane, ljudski recenzent može da ponudi detaljniju i personalizovanu recenziju knjige tako što će oceniti njenu književnu vrednost, relevantnost u odnosu na vaša interesovanja i druge subjektivne faktore koji se ne mogu objektivno izmeriti.

Vodite računa sa veštačkom inteligencijom

Iako se veštačka inteligencija pokazala kao izuzetno moćna alatka u raznim oblastima, od suštinske je važnosti da budete svesni njenih limita i potencijalnih pristrasnosti. Slepo verovati veštačkoj inteligenciji može biti opasno i nositi ozbiljne posledice, jer je ta tehnologija još uvek u svojoj najranijoj fazi razvoja i daleko je od savršene.

Uvek se treba setiti da je veštačka inteligencija alat, a ne zamena za ljudsko znanje i rasuđivanje. Stoga gledajte da je koristite samo kao pomoć u istraživanju, a ne da se oslanjate isključivo na nju za donošenje važnih odluka. Sve dok ste svesni da veštačka inteligencija ima nedostatke i koristite je odgovorno, nećete imati problema.

