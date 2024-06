ELON MUSK PONOVO ZAPALIO DRUŠTVENE MREŽE IZJAVOM: Zabraniću Apple uređaje, to je neprihvatljivo kršenje bezbednosti!

Elon Musk je dao svoje mišljenje o planovima kompanije Apple u vezi sa veštačkom inteligencijom.

Musk, koji je osnovao svoj xAI, je na platformi X objavio da ukoliko Apple integriše OpenAI na nivou operativnog sistema, Apple uređaji će biti zabranjeni u njegovoj kompaniji.

On je ovu integraciju nazvao "neprihvatljivim kršenjem bezbednosti".

Apple i OpenAi su implementirali zaštitne korake, a OpenAI tvrdi da se zahtevi korisnika za upitima ne skladište od strane kompanije OpenAI.

Opak, Mask bi od posetilaca platforme X mogao da traži da proveravaju svoje Apple uređaje.

If Apple integrates OpenAI at the OS level, then Apple devices will be banned at my companies. That is an unacceptable security violation.