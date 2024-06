Država daje pomoć od 5.000 evra! Građani dobijaju novac za kupovinu električnog automobila - Evo kako se podnosi zahtev

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć je u svom obraćanju govorio o proizvodnji električnih automobila u Kragujevcu i najavio je dodatnu pomoć države za sve one koji se odluče da kupe električni automobil.

- Proizvodićemo električni automobil u Kragujevcu, što dovodi do novih problema. Za svaki auto električni dobićete stimulans. Od države ćete dobiti 5.000 evra za svaki električni automobil, još i više ako je domaći automobil - izjavio je predsednik Vučić tokom svog obraćanja.

Pomoć od 5.000 evra

Podsetimo, poslednjih nekoliko godina svi građani koji su se odlučili na kupovinu električnog automobila imali su novčanu pomoć države.

Vlada Srbije obezbedila je s­ub­ve­ncije za kupovinu ekološki prihvatljivijih vozila, na električni pogon, i usvojena je Uredba o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine novih vozila na električni pogon. Subvencije su ostale u istom pojedinačnom iznosu kao i prošle godine, ali je za ovu pomoć države ove godine opredelilo gotovo milion evra manji iznos nego lane.

Za ovu godinu za kupovinu vozila na električni pogon planirano je izdvajanje 1,45 miliona evra, što je 170 miliona dinara, dok je prošle godine taj iznos bio 2,5 miliona evra, odnosno 294 miliona dinara. Subvenciju mogu da dobiju građani, preduzetnici i kompanije. Za kupovinu vozila odobrava se podrška od 250 do 5.000 evra, a zahtevi se podnose Ministarstvu zaštite životne sredine zaključno sa 31. oktobrom.

Sredstva za podršku prilikom kupovine električnih vozila smatraju se i jednom od mera za za unapređenje kvaliteta vazduha i životne sredine.

Iz Asocijacije uvoznika smatraju da je uredba Vlade o subvencionisanju kupovine novih vozila isključivo na električni pogon dobra vest, ali da je sa stanovišta pozitivnog uticaja na životnu sredinu potrebno uključiti i 'plug-in' hibride. Tim automobilima se, vozeći isključivo na elektro motor, može postići autonomija od 50-70 kilometara, što znači da se u gradskim sredinama, gde je i najveće zagađenje, mogu voziti gotovo isključivo na tu vrstu pogona.

- Ukoliko napravimo paralelu sa svetom, pre svega Evropom, segment gde mi izrazito zaostajemo je elektrifikacija. Znači, na segmentu hibrida vidimo pomak na našem tržištu, ali električna vozila su u malom procentu učešća. Važno je da se orijentišemo, pre svega i Evropa, pod pritiskom strogih regulativa odriče tradicionalnih vidova pogona i ide ka elektrifikaciji i naravno električnim vozilima. Mi moramo na mnogo nivoa da delamo. Ne postoji zemlja gde su se električna vozila počela da se razvijaju, gde nije se razvijala infrastruktura i gde je nemamo subvencije. Subvencije imamo, one su korektne, ono što je malo zabrinjavajuće jeste da je najavljeno smanjenje budžeta od skoro milion evra i to je to demotivišuće, ali ipak postoje budžet i nadamo se da će država dodatno tu reagovati - rekla je pre nekoliko meseci Aleksandra Đurđević Predsednica Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova i CEO Delta Auto.

Koliko ima električnih vozila u svetu?

Podrška za kupovinu električnih vozila je mera podsticaja koja postoji u mnogim državama kako bi se smanjio broj vozila koja kao pogonsko gorivo koriste fosilno gorivo i to je, bez sumnje, uticalo na to da ovih vozila ima sve više. U Evropi je, procentualno, najviše električnih automobila u Norveškoj − više od 15 odsto od ukupnog broja vozila, u Holandiji, Danskoj, Švedskoj, Islandu − oko dva odsto, a u Nemačkoj 1,3 odsto.

