Plavi ekran smrti! Oglasio se Majkrosoft povodom haosa koji je nastao širom sveta na skoro svakom kompjuteru

Kompanija Majkrosoft saopštila je danas da preduzima "akcije na ublažavanju" problema koje su prijavili korisnici, a zbog koga je u kompanijama i bankama širom sveta došlo do tehničkih problema i prekida u funkcionisanju.

Podsetimo, širom sveta prijavljeni su danas problemi i prekidi u IT mrežama u globalnim institucijama, uključujući banke, telekomunikacione kompanije, medije i avio-kompanije, prizemljeni su avioni, a mediji ne emituju program.

Kompanija istražuje pitanja u vezi sa pružanjem "klaud" usluga u SAD, kao i problem koji je uticao na nekoliko njihovih aplikacija i usluga, navedeno je u saopštenju, a prenosi BBC.

U Australiji je niz banaka, medija i aviokompanija prijavio da su izloženi masovnom IT napadu i prekidu komunikacija.

Letovi su otkazani na aerodromu u Sidneju, u supermarketima je nastala haotična situacija, a programi TV mreža su poremećeni usled pada kompjuterskih sistema i grafike, prenosi BBC.

Samo nekoliko sati pre Australije, nekoliko američkih avio kompanija je takođe prijavilo da mora da otkaže ili odloži letove zbog problema sa IT vezama.

Uzrok poremećaja IT sektora nije jasan, ali mnogi koji su pogođeni povezali su ga sa Majkrosoft PC operativnim sistemima.

Kompanije kao Džetstar I Virdžin erlajnz su prijavile problem u vezi sa Majkrosoftom.

Banke i firme kao što su Telstra i Gugl takođe su registrovali teškoće.

Plavi ekran smrti

Na ekranima svih koji su pretrpeli obustave i poteškoće u radu, pojavio se "plavi ekran smrti".

Plavi ekran smrti (engl. Blue Screen of Death; BSOD) jeste ekranski prikaz koji se pojavljuje nakon fatalne sistemske greške na računarskim sistemima Microsoft Windows.

Something super weird happening right now: just been called by several totally different media outlets in the last few minutes, all with Windows machines suddenly BSoD’ing (Blue Screen of Death). Anyone else seen this? Seems to be entering recovery mode: pic.twitter.com/DxdLyA9BLA