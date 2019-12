DOČEK MENJA GSP TRASE: Pročitajte koje ulice se zatvaraju za Novu godinu!

Tokom dočeka Nove godine i predstojećih novogodišnjih manifestacija pojedine linije gradskog javnog prevoza su privremeneo izmenjene, navodi se na sajtu Skupštine Beograda.

Tokom manifestacije "Gradski doček Nove 2020. godine" na platou ispred Doma Narodne skupštine, biće izmenjen režim rada linija javnog gradskog perevoza i to 31. decembra od 18 casova do 1. januara do tri časa.

Kako se navodi na sajtu Skupštine Beograda, izmene u radu linija GSP-a se odnose i na linije tramvaja 5A, kao i autobusa 23, 24, 26 i 26N, 27, 202N i 301N, 37, 44, 37N, 56N i 511N, 58, 74 i liniju EKO. Umesto trolejbusa sa linija 40 i 41 saobraćati autobusi i to na relaciji Zvezdara - Banjica 2, sa oznakom 40A.

U utorak 31. decembra, na svim linijama važiće red vožnje za radni dan.

Redovne noćne linije počece da rade u 22 sata.

U novogodišnjoj noći važiće redovni noćni saobracaja, s tim što će vozila privatnih prevoznika izaći u saobracaj dva sata ranije, umesto u ponoć krenuće u 22 sata, a od ponoci ce saobracati kao i inače.

Redovne dnevne linije 7, 15, 16, 17, 27, 29, 33, 48, 53, 84, 88 i 95, do 22 časa će raditi po redu vožnje za radni dan.

Sva vozila sa ovih linija koja imaju planirane polaske posle 22 casa isključuju se iz saobraćaja. Od 22 do 4 sata vozila sa ovih linija kao i vozila sa linija 40A će raditi po vanrednim novogodišnjim režimom.

Linije sa poteza 100, 300, 400 i 600 će raditi po važećem redu vožnje do kraja rada, a ostale linije ostvaruju poslednje polaske koji su planirani zakljucno sa 23 časa.

Sva vozila koja imaju planirane polaske posle 23 časa isključuju se iz saobraćaja. Od 22 do 23 sata preklapaće se dnevni i noćni novogodišnji red saobraćaja. Vozila javnog gradskog prevoza će na izmenjenom delu trase koristiti sva postojeca stajališta.

Kako je saopšteno, tokom održavanja manifestacije "Ulica otvorenog srca" u Svetogorskoj i Makedonskoj ulici, na delu od Dečanske do Takovske ulice, 1. januara od 6 do 20 časova menja se režim rada linija prevoza tako da se ukidaju trolejbuske linije 40 i 41 i uvodi autobuska linija 40A (Zvezdara - Banjica 2).

Vozila sa linije 65 i 77 će u oba smera saobraćati delimično izmenjenim trasama: Dečanska - Braće Jugovića - Bulevar despota Stefana - Džordža Vašingtona - 27. marta, i dalje redovnim trasama.

Vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti sva postojeća stajališta.

Takođe, tokom održavanja manifestacije "Novi Beograd otvorenog srca" u Bulevaru Zorana Đinđića, na delu od Ulice omladinskih brigada do Bulevara umetnosti, 1. januara od 6 do 17 sati menja se režim rada linija.

Tako će vozila sa linija 17, 68, 70 i 74 od raskrsnice Ulice Omladinskih brigada i Bulevara Zorana Djindića do raskrsnice Bulevara umetnosti i Bulevara Zorana Đindica, u oba smera, saobraćati preko kružnog toka, Bulevarom Mihajla Pupina i Bulevarom umetnosti, i dalje redovnim trasama.

Vozila će na izmenjenom delu trase koristiti sva postojeća stajališta.

Zbog postavljanja bine ispred objekta TC "Merkator" u Ulici Zorana Djinđica privremeno će biti ukinuto taksi stajalište ispred tržnog centra, od 31. decembra od 22 casova do 1. januara do 17 casova.

Najavljene su i izmene rada gradskog prevoza 1. januara tokom održavanja manifestacija "Ulica otvorenog srca" Požeškoj ulici na Banovom brdu i u Ulici bratstva i jedinstva u Borči.