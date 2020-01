Gradonačelnik Beograda posetio Leštane, a gest ovog čoveka ga je oduševio

View this post on Instagram

Lukić Tomislav je 1948. godine posadio drvo i sada ponosan može da kaže da je ostalo ovde u školskom dvorištu. Moja ideja je da deca naših škola sada mogu da posade stabla u svojim školskim dvorištima i da mogu ponosno da dožive i dočekaju da i njihovo drvo ovako poraste. Cilj nam je da Beograd bude zeleniji i zdraviji grad. #drgradonacelnik