VESIĆ: Država je preventivno primenila sve mere kako bi situacija zbog KORONAVIRUSA bila pod kontrolom (FOTO)

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, povodom pojave prvog slučaja korona virusa u Srbiji, održao je danas u Starom dvoru sastanak sa direktorima predškolskih ustanova, ustanova socijalne zaštite i nadležnih sekretarijata u sklopu kojih funkcionišu ustanove u koje dolazi veliki broj ljudi.

Sastanku su prisustvovali načelnica Gradske uprave Sandra Pantelić, sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević, sekretar za javni prevoz Jovica Vasiljević, sekretar za obrazovanje i dečiju zaštitu Slavko Gak, podsekretar za obrazovanje i dečiju zaštitu Igor Raičević, kao i načelnik jedinice za zaraze u Gradskom zavodu za javno zdravlje Predrag Kon.

Vesić je, saopštio je Beoinfo, istakao da su prisutni na sastanku upoznati sa svim merama koje država preduzima povodom situacije sa korona virusom.Naša poruka građanima je da veruju nadležnim državnim organima, da slušaju uputstva koje daje Ministarstvo zdravlja, kao i da nema mesta panici.

Država je preventivno primenila sve mere kako bi situacija bila pod kontrolom i građani bi trebalo da se pridržavaju svih uputstava koja dobijaju, rekao je Vesić.

Danas smo razgovarali sa direktorima gradskih ustanova koji su upoznati sa načinima na koje bi trebalo da se ponašaju, ali je sve ovo samo preventiva kako bi kao Grad Beograd, najveći grad u Srbiji i grad u koji dolazi najveći broj stranaca, bili spremni za svaki izazov koji je pred nama, kazao je Vesić.

Prema njegovim rečima, događaji iz prethodnih dana pokazuju da je Republika Srbija svoj posao uradila na vreme za razliku od nekih drugih zemalja.

Građani Srbije su na vreme obavešteni o svim dešavanjima i u tom smislu oni bi trebalo da se ponašaju na način koji je prezentovan od strane nadležnih organa, poručio je Vesić.

Epidemiolog Predrag Kon je podsetio da od juče postoji potvrđeni slučaj novog korona virusa KOVID-19.

Ponašamo se, bar u Beogradu, potpuno isto kao i do sada, što podrazumeva da sve službe, naročito epidemiološka služba i granična inspekcija, rade svoj posao sa ciljem pravovremenog otkrivanja eventualno obolelog koji bi ušao na teritoriju Srbije i Beograda i kasnijim praćenjem svih koji su bili u situaciji da budu u kontaktu sa obolelim, kao i njihovo stavljanje pod zdravstveni nadžor, kazao je Kon.

Trebalo bi naglasiti da je sada sasvim jasno da je virus prisutan i da ga možemo očekivati u Beogradu, bez obzira što to svakako ne želimo. Trebalo bi da se ponašamo u potpunosti isto kao kod pojave sezonskog gripa. To posebno važi za ljde starije od 60 godina. Oni bi trebalo da izbegavaju svaki kontakt sa ljudima koji imaju bilo kakve respiratorne infekcije. Takođe, istoj starosnoj kategoriji ljudi preporučueno je izbegavanje velikih javnih skupova, naveo je on.

Ljudi koji imaju hronične bolesti moraju redovno da uzimaju terapije, a što se tiče pranja ruku možemo ga okarakterisati kao izuzetno značajno, naročito posle kontakta sa ljudima koji imaju respiratornih problema. Virus se u transmisiji gotovo udesetostručuje, što dovoljno pokazuje koliko su važne navedene preventivne mere.

U ovom trenutku možemo čvrsto da tvrdimo da virusa nema u cirkulaciji u Beogradu, što ne znači da ga neće biti, a u slučaju da se to dogodi, nadležne službe će objaviti sve potrebne informacije, rekao je Kon.