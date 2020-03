SKRAĆENO VREME RADA ZBOG VANREDNOG STANJA! Evo kako će raditi prodavnice, pošte, pijace....

U skladu sa novim merama Vlade Srbije o ograničenju kretanja građana u cilju suzbijanja korona virusa od danas prodavnice mešovite robe i prehrambenih proizvoda, pekare, ugostiteljski objekti, banke, pošte i gradske pijace rade prema izmenjenom radnom vremenu.

Posle uvođenja vanrednog stanja, a naročito nakon što je sinoć doneta odluka o policijskom času koji će biti na snazi već večeras od 20 časova, pa sve do 5.00 sati ujutro, skoro sve prodavnice, pekare, tržni centri doneli su odluku o promeni radnog vremena.

Na većini beogradskih pekara osvanuli su natpisi da će raditi do 17 ili 18 časova, a i pojedini lanci marketa odlučili su da rade od 8 do 18h.

Dežurne apoteke radnim danima i subotom biće na adresama Dimitrija Tucovića 1A u Pančevu i Krušedolska 1 u Beogradu. 

Na sajtu Ušće Šoping centra navedeno je da će radno vreme lokala i kioska biti od 12h do 20h, da će supermarket raditi od 9h do 20h, a apoteka i drogerije od 10h do 20h.

Radno vreme lokala u Stadion Šoping centru je od 12h do 18h, megamarketa od 8h do 18h, a apoteke i drogerije od 10h do 18h.

Gradske pijace radiće po izmenjenom režimu sve dok u Srbiji traje vanredno stanje. Sve pijace koje se nalaze u sisitemu "Gradskih pijaca" radiće svakodnevno u periodu od 8h do 15h, počev od danas.

Prema izmenjenom radnom vremenu rade i u pošte, a one koje su do sada radile tokom celog dana radiće od 10 do 17h, a subotom od 10 do 14h.

Radno vreme pošti koje rade nedeljom biće od 10 do 14h, a Glavna pošta u Takovskoj ulici u Beogradu radiće radnim danima od 10 do 17h i vikendom od 10 do 14h.

Kompanija Telekom saopštila je da je preduzela sve mere kako bi olakšali korišćnje usluga i pružili maksimalnu zaštitu i informisanost tokom vanrednog stanja.

Kako se navodi, poslovnice će raditi sa izmenjenim radnim vremenom, dok će korisnici i dalje moći da sve željene informacije dobiju putem sajta , pozivom kontakt centra na broj 0800 100 100, kao i putem društvenih mreža.