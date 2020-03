Na Vesićevu molbu kineski privrednici šalju 100.000 maski za Beograd!

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da će u jednom od aviona koji ovih dana noseći pomoć stižu iz Kine biti 100.000 maski za Beograd koje su, kakoje rekao, "naša kineska braća, privrednici koji žive i rade u Beogradu, kupili za svoj grad".

- Molio sam kineske privrednike, kineske kompanije koje rade u Beogradu, kao i našu braću Kineze koji žive u Beogradu, da kupe za svoj grad 100.000 maski - rekao je Vesić.

On je naveo da je gradskim komunalnim službama potrebno oko deset hiljada maski dnevno i dodao da će ova pomoć biti dovoljna za deset dana.

- Molio sam i da nam kupe zaštitna odela za volontere koji idu na teren i nose hranu i lekove našim najstarijim sugrađanima - rekao je Vesić, piše u saopštenju.

On je dodao da su juče, a tako će biti i danas, fontana na Slaviji, Palata Albanija, Brankov most, Most na Adi i zgrada Narodne skupštine, biti osvetljeni crvenom bojom u čast Narodne Republike Kine.