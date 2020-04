VESIĆ ZA PINK: U Srbiji trenutno postoji samo jedna strana, a to je borba za ljudske živote! Svaka mera kojom se spašavaju životi je dobra mera!

Svaka mera koju bude donela Vlada i stručni štab, biće sprovedena u Beogradu gvozdenom disciplinom, rekao je za televiziju Pink, zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

Vesić je rekao da je juče grad Beograd naložio vanrednu inspekciju privatnih domova za stare, kojih je ukupno 152 na teritoriji grada.

"Od tog ukupnog broja, uspeli smo da pronađemo 132. U njima smo utvrdili da se nalazi oko 4.000 ljudi da boravku. Mi ćemo već sutra dostaviti izveštaj premijerki kako bi preuzeli mere da oni budu zaštićeni .To su sve lica od preko 65 godina i ta lica treba da budu zaštićena kao i sva ostala lica. O njima brinu ljudi koji vode te domove, ali je važno da ih država dodatno obezbedi", rekao je Vesić.

Kako kaže, sve mere su najviše i uvedene da bi se zaštitila lica starosti preko 65 godina.

"U državnim domovima se nalazi 1.056 korisnika i tu nemamo slučajeve koronavirusa. Preduzećemo zajedničke mere kako bi zaštitili te ljude. Većina građana Beograda poštuje mere koje je donela Vlada, ali je problem ako se neko ponaša kako ne bi trebalo", rekao je Vesić i dodao da je prošlog vikenda bila strašna situacija, kao i da je mnogo ljudi bilo na ulicama i na javnim površinama.

Kako kaže, Grad podržava meru da se zatvore javna izletiša, i dodaje da ne zna šta još treba da se desi da neki ljudi shvate da je situacija ozbilja.

"Da li gledaju šta se dešava u drugim zemljama, da li misle da ako već ne vode računa o sebi, da ne treba da vode računa ni o drugima. Oni misle da ne može ništa da im se desi, ali ne razumeju da mogu da zaraze nekoga. Svaka mera koju bude donela Vlada i stručni štab, biće sprovedena u Beogradu gvozdenom disciplinom i svaka mera kojom se spašavaju život je dobra mera", rekao je Vesić i dodao da zna da većina građana to razume.

"Znam da to nije lako, ali mere su tu da bi se spasli životi ljudi, da bi se nacija zaštitila od onoga što se dešava u Italiji, Španiji ili Velikoj Britaniji", rekao je Vesić.

Vesić je rekao da se opremaju još neke privremene bolnice u Beogradu i da je dužnost Grada da obezbedni prostore.

"Sajam je već u funkciji, nameštaju se kreveti u Hali sportova, a od sutra i u Hali Pionir, a ako bude trebalo od suborte, počećemo sa spremanjem i beogradske arene", rekao je Vesić.

Kako kaže, ukoliko Vlada proceni spremićemo i beogradsku arenu za prihvat pacijenata.

"Vojska vodi računa o njima i sprema ih, a mi zajedno učestvujemo u ovome i važno je da od nas zavisi da li će te bolnice biti pune ili ne. Ukoliko građani budu poštovali sve mere epidemiologa neće biti potreba za tim bolnicama ali ni drastičnijim merama", rekao je Vesić.

Kako kaže, u Beogradu je u toku dezinfekcija ulica i prostora između zgrada.

"Uzeli smo 16 pikapova sa raspršivačima i sada ih koristimo za dezinfekciju. Ulazimo u međublokovske površine i to ćemo raditi na svakih sedam dana. Do kraja nedelje biće sve gradske optine dezinfikovane. Takođe i ulazi će biti dezinfikovani. Pored toga će i gradsko stambeno pomoći sa svoje strane. Nažalost, bilo je slučajeva da su pojedini upravnici stambenih zgrada širili lažne vesti o tome kako ovo sve nije ptrebno i da su to političke mere, to je direktan atak na zdravlje tih ljudi", rekao je Vesić i dodao da u Srbiji trenutno postoji samo jedna strana, a to je borba za živote.

Kako kaže, oni koji žele da uzmu neki politički poen na ovome rizikuju živote građana.

On je saopštio a će do četvrta biti spakovani svi paketi za penzionere koji imaju penziju ispod 30.000 dinara.

Takođe, obavestio je građane da će Grad preko sajta gradskih pijaca omogućiti dostavljačima da dostavljaju robu direktno na kućnu adresu.