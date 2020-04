Nataša Stanisavljević za Pink: Uprkos vanrednom stanju, usluge geronto domaćica ni u jednom trenutku nisu prekidane

Geronto domaćicama su obezbeđene sve neophodne mere kako bi bezbedno obavljale posao, navodi gradska sekretarka.

Usluge „pomoći u kući“ obezbeđuju se starijim sugrađanima, u cilju zadovoljavanja svakodnevnih osnovnih životnih potreba. Svrha pomoći u kući je podrška korisnicima u očuvanju i unapređenju kvaliteta života, a ovu pomoć pružaju geronto domaćice.

Iako je u Srbiji proglašeno vanredno stanje, gradska sekretarka Nataša Stanisavljević kaže da ni u jednom trenutku pružanje ove usluge nije prekidano.

- Brzo smo se organizovali i uveli čak i dodatne GSP linije, a kako bi sve geronto domaćice mogle da stignu na svoj posao. Od prvog dana im je obezbeđena i sva zaštitna oprema, kako i zbog njih samih, tako i zbog korisnika – kaže Stanisavljević za Pink.

Dodaje da, u vreme vanrednog stanja a u cilju smanjenja epidemiološkog rizika, geronto domaćice fokusirane su, pre svega, na obezbeđivanju potrepština korisnicima.

- Polupokretnim i nepokretnim korisnicima i dalje se pruža usluga u punom kontinuitetu – ističe Stanisavljević. Ona ističe da, više od 650 geronto domaćica koliko služba broji, zaslužuju da budu kandidovane za nagradu „Heroji Beograda“.

Geronto domaćica Daliborka Gajić izjavila je da se, prilikom obilaska korisnika, poštuju sve mere Vlade Srbije, posebno mere o socijalnom distanciranju i nošenju zaštitne opreme.

- Dolazimo do vrata korisnika, koji su unapred obavešteni o našem vremenu dolaska. Imamo pripremljen spisak namirnica i novac, obavimo kupovinu, donosimo do vrata i korisnici to preuzimaju. Njima mnogo znači osmeh i poneka topla reč, stoga neretko i popričamo sa njima. Tako se razbija strah od bolesti ili samoće – kaže ona za Pink.