BEOGRAĐANI POKAZALI DISCIPLINU I ODGOVORNOST - Ispoštovan policijski čas u prestonici

Veliki broj građana Beograda poštovao je policijski čas i samo mali broj građana je procesuiran zato što nisu ispoštovali tu meru zabrane kretanja.

Beograđani su prema izveštaju nadležnih organa bili izuzetno disciplinovani i odgovorni.

Do 10 sati ujutru, van svojim kuća i stanova mogu da izađu građani da prošetaju kućne ljubimce i to na udaljenosti do 20 metara od lokacije na kojoj žive.

Prema izveštajima sa terena veliki broj građana je iskoristio tu mogućnosti, i to će moći da urade i večeras od 23 do 01.

Policajci i policijske patrole patroliraju u svim gradskim i prigradskim opštinama.

M.Mijatović