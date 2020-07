VESIĆ ZA PINK: Bitange koje su uništavale Beograd će platiti štetu od 30 miliona i to do poslednjeg dinara

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić poručio je da će „bitange koje su uništavale Beograd platiti štetu do poslednjeg dinara“ istakavši da je tokom organizovanog pokušaja nasilnog preuzimanja vlasti srpskoj prestonici pričinjena šteta od 30 miliona dinara.

- Svi koji su učestvovali u paljenju i uništavanju Beograda će odgovarati. Na protestima su se pojavile organizovane grupe ljudi koje su uništavale gradsku imovinu. Dva dana i dve noći imali smo organizovano orgijanje bandi koje su uništavale Beograd – autobuske stanice, lomili semafore, ružili fasade. Ponašali su se vandalski, kako je nedopustivo, prema imovini svih građana – naveo je Vesić za Pink.

Kako je dodao, Grad Beograd je popisao štetu koja je pričinjena i podneli smo dve krivične prijave.

- Ukupna šteta je 30 miliona dinara, to je 250.000 evra, toliko košta jedan novi autobus. Ovi huligani su napravili štetu od 250.000 evra, to je samo šteta na javnoj imovini. Ne pričamo o tome kako su lomili bašte kafića, izloge, uništeno je 30 automobila. Kada se uzme u obzir ono što su uradili građanima šteta je milion evra. Svi za koje bude dokazano da su učesnici ove nasilne grupe moraće da odgovoraju i Grad Beograd će protiv njih podneti zahtev da solidarno isplate ovaj iznos. Koliko god da ih je – jedan, pet, 50, 150 platiće ovo do poslednjihe dinara. Ako su maloletni platiće njihove mame i tate pa neka razmisle kako su vaspitali decu. Niko ne može da uništava imovinu koja pripada svim građanim Beograda – rekao je zamenik gradonačelnika Beograda.

Kakav pileći mozak morate da imate da razbijete autobusku stanicu ili da srušite semafor? Oni su se organizovali, a iza njih očigledno stoje stranci koji su ih spremili za to i to nema nikakve veze sa koronom. Pokušali su da zapale Skupštinu Srbije i da preuzmu silom vlast

Govoreći o novim merama u borbi protiv koronavirusa, Vesić je podsetio da je Beograd najveće žarište i više od 80 odsto zaraženih koronavirusom dolazi iz Beograda.

- Upravo zato Vlada Srbije i gradski štab donose posebne mere za glavni grad. Znate da je uvedeno obavezno nošenje maski u javnom prevozu, kao i u svim zatvorenom prostorima – naveo je Vesić.

Kako je dodao juče su donete mere koje se odnose na radnom vreme svih oobjekata i sve radnje, tržni centri, restorani rade od 21 sat.

- Takođe je predviđeno da mogu da prime jedno lice na četiri kvadratna metra, što znači da ako objekat ima 100 kvadrata može da primi u istom trenutku 25 osoba. Naravno ostaje obaveza nošenja maski i tako će rad funkcionisati u naredne dve nedelje – rekao je Vesić.

On je istakao da u Beogradu u sektoru pripreme hrane i usluga radi skoro 30.000 ljudi, u klabingu radi skoro 15.000, a ako dodamo one ljude po ugovoru o delu imamo između 50.000 i 70.000 ljudi koji direktno zavise od toga i hrane svoje porodice i zato smo omogućili da bašte rade do 23 sata.

Vesić se nada da je pronađena mera između toga da rade restorani i kafići, da ljudi mogu da privređuju i zarađuju za plate i da se zaštite građani.