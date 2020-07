NEVREME NAD BEOGRADOM! Pljušti i grmi u prestonici, meteorolozi izdali UPOZORENJE, a evo kada dolazi do PROMENE

Loše vremenske prilike mnogima su pokvarile planove za vikend.

Promenjivo oblačno vreme koje je najavljeno za ovu nedelju održalo je svoju reč, pa je tako od jutros nakon nestabilne vremenske situacije koja je trajala ceo vikend osvanuo siv dan.

Temperatura koja se kretala oko dvadesetog podeoka mnogima je pokvarila planove za vikend, a sada je RHMZ izdao upozorenje za teritoriju Beograda i okoline.

Prema podacima koji stoje u upozorenju očekuje se da pljusak sa grmljavinom u prestonici i okolnim naseljima potraje najmanje naredna dva sata i preporučuje se da tada ostanete kod kuće.

Grmljavina i kiša su uveliko počeli, a ni korisnici interneta nisu krili svoje razočarenje zbog lošeg vremena.

grmi, seva, nevreme se spremaa — nevena⁷ ♡ | ia (@happyboyhobi) 19. јул 2020.

Prema prognozi RHMZ, u Srbiji se sutra očekuje toplije vreme, ujutro i pre podne umereno oblačno, a posle podne pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 16 stepeni, a najviša od 25 do 28.

I u Beogradu toplije, ujutro i pre podne umereno oblačno, a posle podne pretežno sunčano. Vetar slab, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura oko 16, a najviša oko 27 stepeni.